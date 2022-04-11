نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا حضري كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه نهائيًا بأقل التكاليف وبمكونات طبيعية في المقال التالي

مع تقدم السن يلاحظ كثير من السيدات ارتخاء في الجلد وكذلك تظهر علامات التجاعيد وتقل نضارة البشرة وذلك بسبب نقص كمية الكولاجين التي تتحكم في نضارة البشرة ويبحث الكثير منكم عن طرق لإرجاع الوجه كما كان من قبل ويعتبر تحضير كريم الكولاجين من المواد الطبيعية التي تعطي البشرة نضارة وتعمل على مرونتها وتعطي بشرة خالية من العيوب ويصبح الوجه أكثر جمالا وإشراقا، تابعوا معنا الخطوات القادمة لصنع كريم كولاجين طبيعي. مقادير تحضير كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوج ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من عسل النحل.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من لبان الذكر. طريقة تحضير كريم الكولاجين للبشرة نحضر وعاء عميق ونضع به مسحوق لبان الدكر والنشا وعسل النحل والزبادي ونقوم بخلطهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم باستخدام ملعقة حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ثم نستخدم نوع جيد من الكريمات المرطبة.

تكرر الوصفة أكثر من مرة للحصول على نتائج أفضل. مكونات عمل كريم كولاجين للوجه كبسولتين من فيتامين E

أربعة ملاعق من كبيرة من زبدة الشيا.

ثلاث قطرات من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز طريقة تحضير كريم كولاجين للوجه أولا نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا وزيت اللوز وعصير الليمون وفيتامين E ونخلط المكونات مع بعض جيدا حتى نحصل على خليط أبيض متماسك.

نضع الكريم على البشرة مع تدليكها حتى تتشرب البشرة الكريم.

نترك الكريم لمدة ساعة ثم شطفه بالماء الدافئ.

يستخدم الكريم يوميا حتى نحصل على نتائج أفضل. فوائد كريم الكولاجين يحافظ على مرونة البشرة ويعطي بشرة رطبة وحيوية.

يقلل كريم الكولاجين من ظهور خطوط التجاعيد التي تظهر على الوجه نتيجة الغضب.

يقضي على حبوب الشباب وآثار الجروح ويخفيها.

يعمل على تقوية العظام وتقلل من الإصابة بمرض هشاشة العظام. نصائح للحفاظ على نسبة الكولاجين في البشرة تناول فيتامين c لأنه يساعد في بناء الكولاجين.

يجب الوقاية من أشعة الشمس عن طريق لبس النظارة ووضع واقي للشمس.

استخدام كريمات تحتوي على الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة خاصة بمضاد الأكسدة.

تناول كثير من البروتينات التي تعمل على بناء ونمو الكولاجين للبشرة. عمر شويل - جدة بملعقة من النشا حضري كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه نهائيًا بأقل التكاليف وبمكونات طبيعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة من النشا حضري كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه نهائيًا بأقل التكاليف وبمكونات طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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