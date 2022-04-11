طريقة تحضير طاجن العكاوي اللذيذ بسهولة وبساطة وأقل تكلفة

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عمر شويل - جدة طاجن العكاوي ، تعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات التي يمكن تحضيرها على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها للعائلة في رمضان، وتتكون هذه الوجبة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير طاجن العكاوي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات طاجن العكاوي

يحتوي طاجن العكاوي على الكثير من المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من عكاوي العجل.

2 من فصوص الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

حبة كبيرة من الطماطم.

4 حبات من البصل.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

3 أوراق من ورق الغار.

5 فصوص من الهال.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

1عود من القرفة.

طريقة تحضير طاجن العكاوي

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن العكاوي اللذيذ كالتالي:-

تحضير إناء ووضع به العكاوي وغسليها جيداً بالماء والملح والخل الأبيض. ثم نقوم بتقطيع الفلفل والبصل والطماطم إلي مكعبات صغيرة وتقلب المكونات مع بعض. نضيف إليها بعد ذلك الفلفل الأسود والفلفل الأحمر ولحم العكاوي, ثم نقلب هذه المكونات بشكل جيد لمدة خمس دقائق. ثم قومي بوضع ذلك الخليط في طاجن ونضع هذا الطاجن على النار، ثم بعد ذلك نضيف إليه الماء حتى ربعه الأناء تقريباً، ونتركه على النار لمدة ربع ساعة تقريباً. قومي بالتأكد من أن الطاجن يغلي بعد ذلك تغطية الطاجن بورق الفوم، ودخليه إلى الفرن لمدة ربع أو نصف ساعة تقريباً. ثم قومي بتنزيل الورق من الطاجن، ونرجعه إلى الفرن تحت الشواية حتى يتحمر وجهه لمدة خمس دقائق أو أكثر. قومي بإخراج الطاجن من الفرن ويقدم ساخن مع الأرز بالشعرية والخبز والبطاطس وبالهنا والشفا.

مقادير طاجن العكاوي بالبصل

سوف نتعرف على مكونات صينية العكاوي بالبصل كالتالي:-

كيلو من عكاوي العجل.

بهارات اللحمة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 حبات من البصل.

طريقة الاعداد

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل صينية العكاوي بالبصل وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به العكاوي ونغسلها جيداً بالملح والخل, ونضعه علي النار للسلق مع إضافة كمية من التوابل إليه. ثم قومي بعد ذلك بتقطيع البصل إلي شرائح، ثم بعد ذلك تحضير مقلاة ونضع بها ملعقتين من الزيت ونضعها على النار ونصيف النصف الثاني من التوابل حتي يستوي. نضع العكاوي والبصل في طاجن بعد تقليبهم مع بعض وإضافة كوب من الشوربة إليه وندخله إلي الفرن حتي يتحمر وجهه, ونخرجه ويقدم على السفرة بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية الموجودة باللحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.