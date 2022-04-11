نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج بأروع طعم وأسهل طريقة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج من الموضوعات الذي ازدادت معدلات البحث عنها مؤخراً خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي لا يخلو من العزائم، فمن المعروف أن الكبسة السعودية تعد من الوصفات المميزة والشعبية لدى المجتمع السعودي، ويحرص عليها الكثير من الأشخاص خاصة في التجمعات الأسرية، وذلك لأن الكبسة تتميز بالطعم اللذيذ والمذاق الشهي، كما أنها سريعة التحضير لا تحتاج لوقت كبير لعملها فتأخذ عملية التحضير 15 دقيقة أم عملية التسوية فتأخذ 30 دقيقة، ولكي تحصلوا على مذاق شهي لابد من اتباع شرح طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج التي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال.

مكونات كبسة الدجاج السعودية

قبل البدء في التعرف على طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج سنتعرف على المكونات ومقاديرها للحصول على مذاق شهي، وفيما يلي مكونات الكبسة:

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة قطعا صغيرة. ثلاث ثمرات من البصل المفروم. ثلاث ثمرات من الجزر المبشور. أربع أكواب من أرز بسمتي، وينقع لمدة نصف ساعة. ثمرتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم. ربع كوب زيت ملعقة صغيرة من بشر الليمون. كوب من صلصة الطماطم. بهارات الكبسة. ملعقة كبيرة قرفة بودرة. نصف ملعقة كبيرة هيل مطحون. نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون. ملعقتان كبيرتان قرنفل مطحون. ملعقة كبيرة ملح. ملعقة كبيرة فلفل أسود. نصف ملعقة كبيرة كركم. ملعقة كبيرة كمون.

طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج 2022

عند الانتهاء من تحضير كافة المكونات السابق شرحها في النقاط السابقة سنتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل الكبسة والتي تتمثل في النقاط التالية:

في البداية نقوم بخلط البهارات خلطا جيدا ونقلبه وندعها جانبا.

بعد ذلك نضع قدر على النار وفيه الزيت ونتركه حتى يسخن، ونضيف البصل ونقلب حتى يصير لونه أصفر.

ومن ثم نضيف قطع الدجاج مع استمرار التقليب حتى يصير لونه بني.

ثم نضع ملعقة كبيرة من البهارات مع التقليد ثم نضع الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.

بعد ذلك نضيف الماء ونترك المكونات حتى ينضج الدجاج ويصير الخليط ممتزجا، ثم نقوم بالتدبيل بالملح.

ثم نقوم بتصفية الأرز، ونضيفه إلى المكونات ونصب عليه الماء ونتركه حتى يغلي.

وأخيراً نترك المكونات على النار حتى ينضج الأرز، ثم نغرف الكبسة في أطباق التقديم.

معلومات عن الكبسة السعودية

لفظ الكبسة أو المكبوس أو المجبوس وهي وجبة من الوجبات المكونة بشكل أساسي من الأرز طويل الحبة، ويقدم بشكل أساسي في دول الخليج العربي، وهي من الوجبات الأساسية داخل السعودية والكويت، وفي الغالب تطهى من لحم الضأن أو الماعز أو الدجاج مع السمن والمكسرات والزبيب، كما يطلق عليها في بعض هذه البلدان المكبوس.

وبهذا نكون قد عرفنا كل ما يخص طريقة عمل الكبسة السعودي من مقادير وطريقة تحضير في خطوات سهلة وبسيطة مع تقديم معلومات تخص هذه الوجبة التي تقدم في دول الخليج العربي بشكل أساسي.