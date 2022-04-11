إعملي الكانيلوني بحشوات متعددة بكل سهولة في 10 دقائق فقط

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الكانيلوني من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الناس على شبكات التواصل الإجتماعي وهو من الأكلات الإيطالية المشهورة عبارة عن مكرونة بشكل إسطواني يتم حشوها باللحمة المفرومة والصلصة وتغطى بطبقة من البشاميل، واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل الكانيلوني ولكن لعدم توافر المكرونة لدى الأغلبية منا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وبإستخدام الكريب. مكونات تحضير اللحمة لعمل الكانيلوني: نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مقادير تحضير عجينة الكانيلوني: 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3 أكواب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

2 كوب من الدقيق المنخول. مقادير تحضير البشاميل لعمل الكانيلوني: ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

3 كوب من اللبن. طريقة تحضير وإعداد الكانيلوني: أولا نقوم بتحضير اللحمة المفرومة في طاسة على النار نقوم بإضافة ملعقتين من الزيت. ونضع اللحمة المفرومة ونقلبها جيدا ثم نضيف بصلة مفرومة ونقلبها مع اللحمة حتى تذبل. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نضيف ملعقة كبيرة من الصلصة وعصير طماطم ونصف كوب ماء ساخن. ثم نقلبهم جيدا مع اللحم المفروم ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق. ونبدأ بتحضير الكانيلوني، في وعاء عميق نقوم بإضافة اللبن والزيت والبيض والفلفل الأسود والملح. ونقوم بخفقهم في الخلاط الكهربائي أو بإستخدام المضرب الكهربائي. ننزل بالدقيق المنخول جيدا ثم نقوم بمزجه بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة. حتى نحصل على قوام مظبوط لخليط الكريب. ثم نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونضع بها خليط الكريب. ونتركها لثواني معدودة ونقلبها على الوجه الأخر ونخرجها. نبدأ في عمل و إعداد البشاميل الخفيف للكانيلوني. في إناء على النار نضع ملعقة من السمنة وملعقة من الزيت. ثم نقوم بوضع ملعقتين من الدقيق ونقلبهم جيدا ثم نضيف لهم اللبن ونقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب. نضيف الملح والفلفل الأبيض، وأخيرا نقوم بإعداد صينية الكانيلوني. نحصر الصينية ونضع عصير الطماطم ونوزعه على الصينية كلها أو طماطم بوريه. ننزل عليها جزء من خليط البشاميل ثم نأخذ قطعة كريب ونضع فيها حشوة اللحم المفروم ونغلقها من الجانبين. ونلفها على شكل رول ونقوم برسها في الصنية ونكرر الخطوات حتى تمتلأ الصينية. ثم نضيف إليها صلصة الطماطم ونوزعها على قطع الكانيلوني. ثم نضيف إليه البشاميل ونضع الجبن الشيدر والجبن الموزريلا. ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة. نغلق الفرن ونشعل الشواية لكي تأخذ لونا ذهبيا ويقدم الكانيلوني ساخنا. طريقة عمل الكانيلوني بحشوة البسطرمة والجبن: تعد تلك الحشوة سريعة للغاية ولا تستغرق وقت. بعد تجهيز عجينة الكانيلوني وتسوية نعمل على تجهيز الحشوة. في وعاء نضيف البسطرمة المتقطعة قطع متوسطة الحجم. نضيف لها زيتون متقطع شرائح، ومشكل الجبن المتوفرة. نحشو الكانيلوني ونرصه في صينية ونضع على الوجه جبنة موزاريلا، وندخله الفرن لمدة 10 دقائق. وتقدم وهو ساخن وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة إعملي الكانيلوني بحشوات متعددة بكل سهولة في 10 دقائق فقط - ثقفني

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