نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا وماء البطاطس لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد في المقال التالي
يعتبر ماسك النشا وماء البطاطس من أفضل أنواع الماسكات التي ينصح بها خبراء التجميل من أجل الحفاظ على البشرة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة للبشرة حيث تعمل على علاج المشكلات الجلدية التي تصيب البشرة، ويمكنك عمل الماسك بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة موجودة في المنزل مثل النشا الذي يمتص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه لأصحاب البشرة الدهنية والعسل الذي يساعد على ترطيب الجلد ومنع جفافه، كما يحتوي الماسك على عصير الليمون الذي يعمل كمنظف طبيعي للبشرة وقابض للمسام الواسعة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل ماسك النشا وماء البطاطس لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.
مكونات ماسك النشا وماء البطاطس
نحتاج لعمل ماسك النشا وماء البطاطس بعض المكونات البسيطة المتوفرة في منزلك، وهي كما يلي:-
- ثمرة متوسطة من البطاطس.
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- ثلاث قطرات من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب.
- ثم نبشر البطاطس بمبشرة الخضار ونصفيها بمصفاة ضيقة ونأخذ الماء المستخلص.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة وملعقة صغيرة من عسل النحل وثلاث قطرات من عصير الليمون.
- نخلط المكونات جيداً لمدة دقيقتين حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والصابون الخاص بالبشرة ونجفف البشرة جيداً.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على كامل الوجه والرقبة وندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة.
- يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام والحصول على نتائج أفضل.
- يفضل تحضير الماسك مباشرة عند الاستخدام ولا يجب الاحتفاظ به في الثلاجة.
فوائد ماء البطاطس للبشرة
يتميز ماء البطاطس بالعديد من الفوائد للبشرة من أهمها ما يلي:-
- يساعد على تقليل الهالات السوداء حول العين بطريقة فعاله جداً
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وعلامات التقدم في السن
- يعمل على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف كما يساعد على التخلص من الكلف والنمش والبقع الداكنة.
- يقلل من ظهور حب الشباب وينظف مسام البشرة بعمق.
- يزيد من نعومة ولمعان البشرة ويحافظ على مظهرها الصحي.
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