بكوب حليب اصنعي بسكوت العيد الهش بطعم لذيذ وقوام مقرمش أحلى من المخابز

بسكوت العيد الهش ، من المخبوزات الجميلة التي تعطي للمنزل البهجة والسرور أثناء القيام بتشكيله ونقشه، كما يمتلك بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمله في البيت بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهو من المخبوزات الناعمة التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف عن المعجنات أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العيد الهش بطعم لذيذ وقوام هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت العيد الهش

يحتوي البسكوت على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

أربع أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب.

٥ حبات من البيض.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العيد الهش بطعم لذيذ وقوام هش أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السمنة، والسكر ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط فاتح اللون يشبه الكريمة. ثم نقوم بإضافة البيض، والفانيليا، للخليط ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل القوام. نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والنشادر ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الحليب السائل على الخليط السابق ونقلبهم جيداً بواسطة اليد، ثم نضيف الدقيق ونعجن برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نستمر بعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل، نغطي العجين ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يرتاح. نحضر ماكينة البسكويت، أو قمع الحلواني ونضع به العجين ونشكل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع البسكوت. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها حتى يتحمر البسكويت ويصبح ذهبي اللون. نخرج صينية البسكويت من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نحضر وعاء كبير ونرص عليه قطع البسكوت ونقدمه في العيد بجانب المشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل بسكوت العيد الهش

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت هش وخفيف أحلى من الجاهز وهى كالتالي:-