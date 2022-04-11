نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كيلو كنافة حضري كنافة عش البلبل اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنافة عش البلبل ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يقبل على الأشخاص في شهر رمضان المبارك، وتعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بعد الإفطار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها بالمكسرات أو الفستق أو القشطة أو العسل، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومختلفة لتحضير الكنافة للعائلة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كنافة عش البلبل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كنافة عش البلبل

تتكون كنافة عش العصفور من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

2 كوب من السمنة.

فول سوداني مجروش.

زبيب.

جوز هند.

فستق.

مقادير الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالآتي:-

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف حبة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات إعداد الشربات

تحضير إناء ونضع به السكر والماء ونضعه على النار ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر جيداً، ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون والفانيليا ونقلب المكونات جيداً حتى تذوب المكونات ونتركها على النار حتي يغلي جيداً ثم نرفع الخليط من على النار عند يصبح القوام مناسب ثم نتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كنافة عش البلبل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

قومي بأخذ جزء من الكنافة ونقوم بلفها على اصبعك مع مراعاة عمل فجوة في المنتصف. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من الكمية بالكامل ثم تحضير إناء ونضع به الكنافة مع حشو الفجوة بالمكسرات. ثم نترك الصينية جانباً لمدة ساعة كاملة ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن. نسكب السمنة على الكنافة ثم نضعها في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونصفيها من السمنة ثم نسكب عليها الشربات البارد ونتركها حتى تبرد. نقوم بوضع الكنافة في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال.

فوائد الفول السوداني

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفول السوداني للجسم وهي كالآتي:-