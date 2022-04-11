كوب من هذا المشروب لتخسيس الوزن ونسف دهون البطن الأرداف اشربه يوميا

تراكم وتخزين السوائل والدهون في الساق مشكلة تؤرق مجموعة كبيرة من النساء، وتكون سبب في شعورهم بالإحراج، حيث يظهر عدم تناسق بين النصف السفلي من الجسم لأنه زائد في الوزن عن الجزء العلوي، نتيجة أسباب عديدة سوف نقدمها لكم في السطور التالية، وحتى تنهي المرأة مشكلتها من هذه المعاناة، سنقدم المزيد من المعلومات من خلال هذا التقرير.

أسباب تخزين الدهون في الأرداف

قبل أن نتعرف على المشروبات التي تعمل على تخسيس الوزن، والتخلص من دهون الأرداف في وقت قصير، سوف نتعرف على أسباب هذه المشكلة على النحو التالي:

تناول الوجبات التي تحتوي مكوناتها على مواد مضرة، من شأنها ارتفاع معدل هرمون الأنوثة وغيره من الهرمونات، والتي تسبب السمنة، حيث يتم بها حقن الماشية والدواجن.

الطعام السريع المعروف باسم جانك أو فاست فوود، يكون به كميات كبيرة جدًا من السكر والدهون والنشويات.

سن البلوغ في فترة المراهقة، وفترة الحمل للمرأة.

الاستمرار لوقت طويل جالس بسبب ظروف العمل.

ارتفاع نسبة الأستروجين وهو هرمون الأنوثة في الجسم، يؤدي إلى الوزن الزائد.

وضع الجلوس يتسبب في تراكم الدهون في الخلايا الدهنية الموجودة داخل المؤخرة، كم تسبب في تمددها.

وصفة البقدونس والليمون للتخلص من الأرداف

لكي نتخلص من هذه المشكلة يجب تناول أنواع معينة من المشروبات التي تساهم على تفتيت الدهون المتكاملة في الأفخاذ والمؤخرة، لذا نعرض لك بعض أنواع المشروبات التي تفيد في الحصول على جسم متناسق، ومكوناتها كما يلي:

فصوص من الثوم المقشر.

4 ليمونات

لتر من المياه.

3 ربطات من البقدونس المقطع.

طريقة التحضير

وضع المياه والثوم والليمون بعد تقطيعها إلى شرائح في إناء على نار متوسطة حتى الغليان. يترك لفترة مدة حوالي عشر دقائق إضافية عقب الغليان. ثم وضع المزيج إلى البقدونس المقطع، ويتم حفظه في زجاجة لفترة تدوم ليلة بالكامل. تناولي كوب صغير من هذا المشروب كل يوم على الريق، وسوف تحصل على نتيجة مرضية.

القرفة والعسل لنسف الدهون

تعتبر القرفة من أحسن المشروبات المفيدة في التخلص من زيادة الدهون المخزنة في الجسم، وترفع من معدلات حرقها لذلك تستطع تناول هذا المشروب كل يوم مرتين صباحًا ومساءً، لأنه يفيد في حرق الدهون بصورة كبيرة، وسوف نقدم لكم المكونات فيما يلي:

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير