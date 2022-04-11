نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادو البيتي بالفراولة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزبادو البيتي بالفراولة ، من المشروبات المميزة والمفضلة لدى الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ومكوناته متوفرة بالمنزل، كما أن تحضيره لا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الزبادو البيتي بالفراولة.

مكونات الزبادو البيتي بالفراولة

يتكون هذا المشروب المميز من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ومكوناتها كالتالي:

مقدار نصف كوب حليب.

علبة زبادي.

مقدار ربع كيلو فراولة.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه البودرة.

ملعقتين كبار من عسل النحل.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الزبادو البيني بالفراولة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار ربع كيلو من الفراولة ونغسله جيدا بالماء.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط ربع كيلو الفراولة في الخلاط الكهربائي جيدا بدون ماء.

وبعدما تختلط الفراولة جيدا نضيف إليها بقية المكونات.

ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس ويصبح قوام الخليط ناعم ومتجانس.

ثم يكون الزبادو بعد ذلك جاهز للشرب وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البرتقال

المكونات

ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير

يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: