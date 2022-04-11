نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة بسيطة اعملي المدلعة الشهية بطعم رائع ومميز في البيت وبأقل تكلفة في المقال التالي
تعد المدلعة من الحلويات الشهية والمختلفة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ويتكون شكلها من طبقة من البسبوسة وطبقة من الكنافة وآخرى من الكراميل وصوص الشكولاتة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المدلعة الشهية في البيت، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والكنافة والكراميل ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المدلعة الشهية بأقل تكلفة في البيت.
مقادير عمل المدلعة( الطبقة الأولي)
تحتوي المدلعة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من السميد.
- ربع كوب من الحليب.
- نصف كوب من السمنة.
- ربع كوب من السكر.
- فانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من جوز الهند.
- شربات خفيف.
الطبقة الثانية
- كوب من السمنة.
- نصف كيلو من الكنافة.
- شربات ثقيل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.
- مقادير عمل الكريمة
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ٣ أكواب كريمة خفق.
- ٢ كوب سكر بودرة.
للتزيين
- صوص كراميل.
- مكسرات.
- صوص شكولاتة.
طريقة الإعداد والتحضير
- لتحضير الطبقة الأولى نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السميد مع السكر والحليب والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن والفانيليا وجوز الهند مع وضع ملعقتان من العسل ونستمر بالتقليب حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت مع وضع خليط البسبوسة بشكل جيد في الصينية ثم ندخلها الفرن حتى تنضج ثم نخرجها ونتركها جانبا.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الكنافة مع السمن والسكر ونفركهم جيداً باستخدام الأصابع.
- ثم نحضر صينية ونضع بها الكنافة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج.
- بعد ذلك نحضر طبق التقديم ووضع البسبوسة في الطبقة الاولى ثم نضع عليها الكريمة بعد ذلك الكنافة ثم الكريمة ونزينها بصوص الشكولاتة والكراميل.
- وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وهنا نكون قد قدمنا أحلى مدلعة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة بسيطة اعملي المدلعة الشهية بطعم رائع ومميز في البيت وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.