بطريقة بسيطة اعملي المدلعة الشهية بطعم رائع ومميز في البيت وبأقل تكلفة

تعد المدلعة من الحلويات الشهية والمختلفة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ويتكون شكلها من طبقة من البسبوسة وطبقة من الكنافة وآخرى من الكراميل وصوص الشكولاتة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المدلعة الشهية في البيت، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والكنافة والكراميل ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المدلعة الشهية بأقل تكلفة في البيت.

مقادير عمل المدلعة( الطبقة الأولي)

تحتوي المدلعة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من السميد.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب من السكر.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من جوز الهند.

شربات خفيف.

الطبقة الثانية

كوب من السمنة.

نصف كيلو من الكنافة.

شربات ثقيل.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.

مقادير عمل الكريمة

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

٣ أكواب كريمة خفق.

٢ كوب سكر بودرة.

للتزيين

صوص كراميل.

مكسرات.

صوص شكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير