اقوي خلطة طبيعية سحرية لتفتيح المناطق الحساسة للعروسة هتلاحظي الفرق من أول أستخدام في 3 دقائق

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طريقة تفتيح المناطق الحساسه للعروسة، سواد المناطق الحساسة من أكثر المشاكل المنتشرة بين النساء في الأعمار المختلفة، حيث تظهر المنطقة الحساسة بلون غامق مختلف عن باقي الجسم وهذا يكون بسبب الزيادة في إنتاج معدل صبغة الميلانين في الجلد، وبالرغم من أن سواد المنطقة الحساسة هذه لا يمثل ضرر إلا أنه يتسبب في حدوث الإزعاج خاصةً عند السيدات المتزوجقبلين على الزواج ات ، ويبحثن كثيراً عن وصفات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة بشكل آمن دون حدوث اي أضرار على الجسم وجود وبقع وظهور الحبوب، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم خلطة سحرية منزلية هتقضي على أسمرار المناطق الداكنة تابعو الفقرات التالية. طريقة تفتيح المناطق الحساسه للعروسة خلطة الليمون والنشا لتبييض المناطق الحساسة للعروس المكونات: ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

مقدار ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

ملعقة جلسرين طبي كبيرة. طريقة التحضير والاستخدام: أول خطوة نضع عصير الليمون والجلسرين الطبي معاً في وعاء ونخلط كل المكونات معاً. بعد ذلك نضيف زيت الزيتون، ثم خل التفاح للخليط السابق ونقلب جميع المكونات معاً. ثم نضيف النشا وكريم الجلسرين للخليط ونقلبهم بشكل مستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها. بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة الحساسة المراد تفتيح لونها ونتركه لمدة نصف ساعة. وبعد ذلك نفرك الخليط بحركات دائرية على المنطقة ونشطفها بعد ذلك بماء دافئ. بعد شطف المنطقة الحساسية نرطبها بالمرطب المناسب. ينصح باستخدام هذه الخلطة ٣ مرات كل أسبوع. خلطة الخيار والكركم لتبييض المناطق الحساسة للعروس المكونات: مقدار نصف ملعقة مسحوق كركم كبيرة.

مقدار نصف ملعقة تصير ليمون كبيرة.

ملعقتان كبيرتان عصير خيار. طريقة التحضير: أولاً نضع عصير الليمون مع عصير الخيار في وعاء ونقلب كل المكونات معاً. بعد ذلك نضيف مسحوق الكركم للخليط ونقلبهم باستمرار لتختلط المكونات. ثم نترك الخليط على المنطقة الحساسة المراد تفتيح لونها ونتركهم لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نشطف المنطقة الحساسة بالماء البارد. ينصح بوضع هذه الخلطة مرة واحدة كل يوم للحصول على النتيجة المرغوبة. خلطة جل الصبار وزيت اللوز لتبييض المناطق الحساسة للعروس المكونات: ورقة واحدة صبار.

كمية قليلة من زيت جنين القمح.

كمية قليلة من زيت اللوز الحلو.

عصير ليمون بكمية قليلة.

ملعقة بيكربونات صوديوم صغيرة. طريقة التحضير والاستخدام: نستخلص جل الصبار من ورقة الصبار ونضعه في وعاء. ثم نضيف زيت اللوز الحلو، مع زيت جنين القمح، عصير الليمون، على بيكربونات الصوديوم ونخلط كل المكونات معاً لتختلط. نفرد الخليط على المناطق الحساسة الداكنة ونتركها لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل المنطقة الحساسة بماء دافئ ونجففها. ينصح بتكرار تلك الوصفة بمعدل ٣ مرات كل أسبوع لمدة شهر. عمر شويل - جدة اقوي خلطة طبيعية سحرية لتفتيح المناطق الحساسة للعروسة هتلاحظي الفرق من أول أستخدام في 3 دقائق - ثقفني

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