كريم طبيعي سحري هيفتح مفاصل الأيد وهيقضي على الأسمرار في أقل من ساعة ويزيل الجلد الميت وهتلاحظي لفرق من أول أستخدام

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عمر شويل - جدة وصفة لتفتيح مفاصل الأيد وأزاله الجلد الميت، نجد أن اليدين تعتبر من المناطق التي تتعرض بشكل كبير للجفاف الذي يؤدي بدوره للاسمرار وتغير لونها الطبيعي، وهذا بسبب أن اليدين دائماً ما تتعرضان لأشعة الشمس والغبار والأتربة والبكتيريا، وان الوصفات الطبيعية تساعد على تفتيح مفاصل الايد ولذلك ينصح دائماً أن نهتم بالأيدي وترطيبهم بالخلطات الطبيعية التي تحافظ عليهم من الاسمرار أو جفاف الجلد، فهناك الكثير من الوصفات والمركبات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد. وصفة لتفتيح مفاصل الأيد وأزاله الجلد الميت العسل والسكر والليمون للتخلص من سواد مفاصل الأصابع المكونات: ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: أولاً نقوم بخلط كل المكونات التي تم إحضارها سابقاً حتى نحصل على خليط قوامه متجانس. ثم بعد ذلك نضع الخليط على المفاصل وأي منطقة لونها أسمر وأغمق من باقي الجسم. نفرك المنطقة الموضوع عليها الخليط جيداً بحركات دائرية لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء الفاتر. وصفة الجلسرين والزيوت الطبيعية المكونات: ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

وملعقتان من زيت جنين القمح.

ملعقتان من زيت اللوز الحلو.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عصير حبة واحدة من الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: أول خطوة نضع كل المكونات السابقة في وعاء حجمه مناسب ونخلطهم جيداً معاً لنحصل على عجينة. بعد ذلك نضع هذه العجينة على المفضل المواد تفتيح لونه لمدة ساعة على الأقل. هذه الوصفة لها دور كبير في تفتيح لون المفصل بمرور الوقت. وصفة لبن الزبادي وعصير الليمون المكونات: كمية مناسبة من اللبن الزبادي.

عدة نقاط من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط كمية اللبن الزبادي مع عصير الليمون بقدر مناسب. ثم نضع هذه الخلطة على المفاصل ونتركهم لمدة ربع ١٥ دقيقة. بعد ذلك نفرك الخليط عل المفصل برفق، وبعدها نغسل الخلطة بماء فاتر. قناع بياض البيض والدقيق لتبييض السريع المكونات: بياض بيضة واحدة.

ملعقة من العسل الأبيض كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق. طريقة التحضير والاستخدام: نبدأ هذه الوصفة بخلط بياض البيضة مع ملعقة العسل الكبيرة وكمية الدقيق جيدًا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نضع هذه الخلطة على المفاصل لمدة تلت ساعة حتى تجف. ثم بعد ذلك نشطف المفاصل بالماء الفاتر جيداً. ينصح بتكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات كل أسبوع.

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