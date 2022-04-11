نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني في بيتك امسحي بها 5 دقائق تبيض الوجه ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليك ينبهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء الخالية من أي بقع أو حبوب تعد من أكثر ما يبحث عنه كل سيدة حيث أن البشرة تتعرض للحبوب والأسمرار بسبب التعرض للشمس وبسبب تعرض البشرة للبكتريا والفطريات واستخدام منتجات ضارة للبشرة تحتوي على مواد كيميائية, ويبحث الكثير من السيدات عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة بسهولة, وفي السطور التالية سنوضح أفضل طريقة للتخلص من أسمرار وكلف البشرة وعلاج التجاعيد بمكون طبيعي في البيت.

كريم الليمون الطبيعي لتبيض الوجه وعلاج الكلف

الليمون من المكونات التي لها قدرة كبيرة على التفتيح حيث أنه يحتوي على فيتامين سي وهو من الفيتامنيات التي تعمل على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا وعلاج الخطوط التي تتكون في الوجه, ويحتوي على أحماض مهمة جدًا للبشرة وتساعد في التخلص من خلايا الجلد المتضررة من الشمس, ويساعد في التخلص من البكتيريا التي تسبب ظهور الحبوب في البشرة ويقلل من الحفر والندبات التي تسببها الحبوب في البشرة, ويتم تجهيز كريم الليمون بالطريقة التالية:-

نستخدم عصير ليمونة كاملة في إناء ونضع عليه معلقة من حليب جوز الهند.

نضيف على الخليك معلقة عسل ومعلقتين من زيت بذور العنب ونقلبهم معًا.

يمكن أن نحضر كمية كبيرة من الكريم ونحفظه في الثلاجة أسبوعين لاستخدامه كل يوم.

نضع الكريم على البشرة لمدة خمس دقائق وبعد ذلك ننظف البشرة بالماء البارد.

ماسك البرتقال والأرز لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ

الأرز مكون سحري يمكن استخدامه للبشرة حيث أنه يساعد في تفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد, وكذلك البرتقال يحتوي على فيتامينات مفيدة جدًا للبشرة وتجعلها صحية ونضرة ويقلل من التجاعيد التي تظهر في سن صغير في البشرة ولتحضير الماسك يجب إتباع الآتي:-