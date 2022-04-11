نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المذهل لتفتيح الجسم وتسمين الوجة ونفخ الخدود وازالة التجاعيد نهائيا قبل العيد في المقال التالي
هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المذهل ، يعتبر كريم الخميرة من أفضل أنواع كريمات تفتيح وتسمين الوجه ونفخ الخدود وهذا ما تبحث عنه أغلب الفتيات في هذه الفترة، فيمكنك من اليوم أن تبتعدين عن إجراء عمليات نفخ وشد الوجه، حيث أنها آمنة جداً ولا يمكنها أن تضر البشرة بأي شكل من الأشكال، بل أن الخميرة مفيدة جداً وتعالج العديد من مشاكل البشرة، وسوف نقدم لكم بعض من الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها عند استخدام كريم الخميرة.
هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المذهل
يوجد الكثير من الفتيات التي تعاني من نحافة والوجه وتبحث عن طرق تساعدها على التخلص من هذه المشكلة التي تجعلها تشعر بالاختلاف، ومن ضمن المواد الطبيعية التي يمكن أن تستخدميها سيدتي لتسمين الوجه ونفخ الخدود التالي:
المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة خميرة البيرة.
- 4 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 2 كبسولة فيتامين أ.
خطوات الإعداد:
- قومي بخلط خميرة البيرة مع ماء الورد حتى الذبان.
- ثم يتم إضافة كبسولتين فيتامين أ واخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- بعد التأكد من خلط المكونات مع بعضها قومي بتطبيق الخليط على البشرة بحركات دائرية مع عدم ملامسة العينين ومنطقة الأنف.
- يتم ترك كريم الخميرة على البشرة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
- بعدها يتم فرك البشرة بأصابع اليد ومن ثم غسلها بالماء الفاتر.
- للحصول على نتائج سريعة يفضل استخدام الكريم مرة في الأسبوع.
فوائد كريم الخميرة للبشرة
كريم الخميرة يوفر الكثير من الفوائد التي تستفيد منها البشرة بعد استعماله بالإضافة إلى أنه يعالج الكثير من المشكلات التي تظهر عليها والتي تتضمن التالي:
- يساهم في تنظيف البشرة ويقضي على البكتيريا المتواجدة عليها مما يساعد على غلق مسام البشرة الواسعة.
- يقضي على كثير من مشاكل البشرة مثل الرؤوس السوداء وحب الشباب وغيرها.
- يعمل على توحيد لون البشرة ويعالج حروق البشرة ويقضي على البقع الداكنة.
- يقوم بتقشير البشرة ويقضي على الخلايا الميتة وتجديد الجلد.
- يساهم في شد البشرة لأنه يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين مما يحد من ظهور علامات التقدم بالعمر كالتجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء.
- يعمل على تسمين الوجه وينفخ الخدود طبيعياً.
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