قنيلة التفتيح الصاروخية ..كريم النشا والقهوة الرهيب بالقوة الرباعية لتفتيح البشرة وشد التجاعيد من اول مرة لبشرة أصغر سناً

قنيلة التفتيح الصاروخية ..كريم النشا والقهوة ، انتشر في الآونة الأخير الكثير من الأقاويل حول كريم القهوة والنشا الذي لديها قدرة قوية وفعالة على تفتيح لون البشرة وتوحيدها مع شد الترهلات والقضاء على التجاعيد، وتسأل الكثير من السيدات عن فوائد هذا الكريم وطريقة استخدامه وهل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح أم لا، فهذا ما سنقدمه إليك اليوم سيدتي وسنساعدك أن تتعرفين أكثر عن طريقة استخدام كريم النشا والقهوة بأكثر من طريقة مختلفة وجميعها مفيد جداً للبشرة.

قنيلة التفتيح الصاروخية ..كريم النشا والقهوة

نقدم لكل سيدة تحب أن تتمتع ببشرة نضرة وجميلة خالية من الشوائب والعيوب إليك سيدتي أفضل طرق استخدام كريم النشا والقهوة التي تتمثل فيما يلي:

كريم النشا والقهوة وزيت جوز الهند

من الكريمات المميزة جداً الغنية بكثير من الخصائص المفيدة جداً للبشرة ويستخدم بهذا الشكل:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين نشا.

ملعقتين مسحوق القهوة.

ملعقتين زيت جوز الهند.

4/1 كوب ماء ورد.

طريقة الإعداد:

في وعاء يتم وضع المكونات واخلطيهم مع بعضهم بشكل جيد.

بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها ضعي قدر متوسط الحجم على النار ويضاف له قليل من الماء وانتظري حتى أن يغلي.

ثم يتم وضع وعاء المكونات في قدر الماء الساخن وقلبي بشكل مستمر حتى أن يصبح الخليط كثيف القوام ويكون شبيه للكريمة.

يتم رفع الوعاء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد ومن ثم يتم إحضار عبوة فارغة وضعي بها الخليط.

ثم يتم وضعه في الثلاجة حتى أن يتماسك بعدها يتم تطبيق الكريم على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة.

ومن بعدها يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر ويتم استخدام الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

قناع القهوة والنشا والليمون

من أفضل الأقنعة التي تعمل على تنظيف البشرة وتقضي على البقع السوداء التي تكون موجودة حول الفم والعينين ويزيل البثور ويتم تحضيره واستخدامه بتلك الطريقة:

المكونات:

1 ملعقة نشا.

1 ملعقة عصير ليمون.

1 ملعقة قهوة.

طريقة الإعداد: