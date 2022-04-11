طريقة عمل البطاطس بالسجق و لا أروع

طريقة عمل البطاطس بالسجق من الطرق الحديثة والمبتكرة لاستخدام البطاطس بشكل مختلف وعملها مثل طريقة العجة فبدلا من استخدام البطاطس ككونها بطاطس محمرة أو مهروسة، وطريقة اليوم نستخدمها بشكل مختلف تماما ونضيف إليها البروتين حيث نقدم لكم طبق متكامل في عناصره الغذائية ومختلف تماما في طريقة إعداده وتقديمه وسوف تلاحظون الفرق في المذاق فقط عليكم إتباع الخطوات كما نوضحها لكم.

طريقة عمل البطاطس بالسجق

المقادير

نصف كيلو من السجق.

بصلة كبيرة مفرومة جيدا.

عدد 2 معلقة بقدونس.

كوب جبن رومي مبشور.

ملح.

فلفل.

عدد 4 بيضات.

عدد 3 حبات بطاطس.

معلقة من الزبدة.

طريقة التحضير

نأتي بمقلاة عميقة نضع بها الزبدة ونضعها علي النار ونضع بها البصل والسجق مع التقليب الجيد، حتي يتم تسويته جيدا ونأتي في إناء أخر نضع به البيض والجبن المبشور ثم الملح والفلفل ثم البقدونس المفروم ثم نضع السجق بعد تمام تسويته ويتم تقليبه جيدا، ثم قومي ببشر البطاطس شرائح رقيقة ونضعها علي خليط السجق والبيض والبقدونس مع التقليب ثم نضع الخليط في مقلاة وعليك إدخالها في الفرن حتي يتم تسويتها جيدا مثل العجة تماما.

هذه الوجبة متكاملة العناصر الغذائية حيث أن البطاطس لها عدد كبير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي حيث أنها غنية بالنشويات التي تعطي طاقة للجسم للقيام بعدد كبير من الأنشطة، لا سيما أن البطاطس مفيدة جدا للبشرة حيث انها غنية بفيتامين بي و سي والعديد من المعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم والفسفور واللذان مهمان لتنشيط وظائف المخ، ومن جانب أخر أن البيض مصدر مهم للكلسيوم والبروتين وبهذا يعمل علي تقوية العظام وحل مشاكل مرض الروماتيزم فهذه الوجبة متكاملة العناصر الغذائية لأنها تحتوي علي اللحوم والدهون والبروتين والخضروات فيمكنك تناولها بدون عيش وتكون مناسبة للفطار أو الغداء أو العشاء حسب ما تحبون بالإضافة أنها مناسبة جدا للرحلات والمصايف.

من جانب أخر يمكنك تقطيعها شرائح طولية ووضعها في ساندوتش الأطفال في اللانش بوكس الخاص بيهم سواء كانوا ذاهبين للمدرسة أو للنادي فهذه الوجبة تكون نوع جديد من السندويتشات ومذاق مختلف وبألف هنا.