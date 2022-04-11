كنز كريم النشا والليمون: المبهر في تبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم كنز كريم النشا والليمون ، الذي يعد من افضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استعمال للكريم دون أي أضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، ويعمل هذا المكون السحري علي إعطاء البشرة حيوية وتفتيح معجزة, حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله والان سوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز كريم النشا والليمون لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل كنز كريم النشا والليمون لتبييض البشرة وسر رهيب في تفتيح وتبييض لبشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الكريم الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا .

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من الزبادي.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن افضل طريقة لتحضير الكريم بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي اقوي تفتيح رباني وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار أناء عميق ونضع بداخلة النشا والحليب البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نسكب عليهم الزبادي وماء الورد ونخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط اختياري مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن عل طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية ونتائج مبهرة لن تتخيليها وهي كما يلي:-