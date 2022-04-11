ملعقة وطبق.. سر أسرع طريقة لتسوية اللحوم بسرعة البرق مهما كانت كبيرة وبدون حلة ضغط

كثيراً ما يكون هناك أعباء على المرأة العاملة وخاصةً في شهر رمضان وذلك بسبب توقيت عودتها إلى المنزل لتحضير وجبة إفطار شهية، لذلك تبحث الكثير منهم عن أسرع طريقة لتسوية اللحوم، وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم من خلال سطور هذا المقال حتى نساعدك في تحضير وجبة لذيذة في أقل وقت ممكن.

أسرع طريقة لتسوية اللحوم

هناك عدة طرق مختلفة تجعلك تستريحي من فكرة تسوية اللحمة في وقت طويل، وإليك بعض من هذه الطرق فيما يلي:

أولاً عليك أن تختاري نوع لحم مناسب لا يأخذ وقتاً طويلاً في الطهي حيث يمكنك جلب اللحم من الماشية صغيرة السن لأن كبيرة السن تأخذ وقتاً طويلاً في التسوية، كما أن عليك شراء لحم الجدي بدلاً من لحوم البقر.

إذا كان اللحم موضوع في الفريزر فعليك أن تقومي بإخراجه قبل التسوية بفترة كبيرة حتى تتخلصي من الثلج الموجود عليه تماماً.

يمكنك وضع ملعقة سكر واحدة مع اللحم وذلك سيجعل اللحم تنضج أسرع بمراحل.

البعض يرى أن وضع طبق من الصيني مع اللحم أثناء التسوية يمكن أن يسرع عملية الطهي.

يمكنك وضع ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع اللحم لتسريع النضج.

يمكنكِ أيضاً وضع نواة بلح لتسريع التسوية.

قطعي اللحم إلى قطع أصغر في الحجم حيث أن القطع الكبيرة تأخذ وقتاً طويلاً لكي ينضج.

يمكنك وضع القليل من الزيت أو الزبدة في الوعاء، وقومي بتشويح اللحم أولاً ثم ابدأي في تسويتها فهذا سيجعل التسوية سهلة عليك.

يمكنك وضع اللحم في تتبيلة من قبل التسوية بليلة حيث يمكنك وضع البصل والزبادي الأمر الذي يساعد في جعل اللحم طرياً ليأخذ وقتاً قليلاً عند التسوية.

كلما قل الماء الموجود مع اللحم ويحتاج إلى الزيادة عليك بإضافة ماء مغلي لأن الماء البارد أو الفاتر سيجعل الوقت يطول.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن أسرع طريقة لتسوية اللحوم، حيث قمنا بعرض عدة طرق مختلفة حتى نساعد ربة المنزل في إنجاز عملية طهي اللحوم التي تأخذ وقتاً طويلاً في التسوية، وهذا الأمر يساعدها في تقديم أطيب المأكولات في وقت بسيط.