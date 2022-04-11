كولاجين طبيعي.. معجزة كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد ويخفي المسامات المفتوحة في الوجه 

كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد، من أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن العناية بالوجه عن طريق تطبيقها بشكل مستمر من مرة لمرتين خلال الأسبوع حيث أن فوائدها تتحقق بالاستمرارية في التطبيق ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبل نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تساعد في التبييض الكامل للبشرة والتخلص من لعديد من العيوب التي قد تكون معترية الجلد، ومن خلال التطبيق لخليط لبان الذكر على البشرة، فهو ما يعمل على تحقيق العديد من الفوائد، والتي نتابعها من خلال ما يأتي كما سنوضح أهم مكونات الخليط مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير.

كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد

التنظيف الجيد لخلايا الجلد من الممكن أن يتحقق من خلال الاستعانة بالمكونات الأساسية للخليط المبيض باللبان الذكر مع خلطة من المقادير الطبيعية، والتي لها دور في التحسين من اللون الطبيعي ودرجته اللونية، وتعزيز بياض البشرة، ومن الممكن أن يتم عمل خليط اللبان الذكر للانتهاء من العديد من المشكلات بالبشرة وتوحيد لونها، والتخلص من أي تجاعيد، وحماية البشرة تماما من التقشر بترطيبها ومنح الخلايا الرطوبة التي تلزمها للظهور بشكل صحي أفضل، ومن أهم المكونات التي يمكنك استخدامها ما يلي، من أهم المقادير التي من الممكن أن تساعد في التخلص تماما من العديد من العيوب بالبشرة تلك المكونات الآتية:

ملعقة من مكون لبان الذكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة جل الألوفيرا المرطب.

وعاء ملائم.

معجزة كريم لبان الدكر يقاوم التجاعيد

من الممكن أن تقومي بالتحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بكل الخطوات الآتية: