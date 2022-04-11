زبدة وكهرمان.. أسرع طريقة لتسوية الفول المدمس لألذ طبق على السحور بدون ما يسود والطعم رهيب

يعد طبق الفول المدمس واحد من الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار كما يعتبر طبق لا غنى عنه في سحور رمضان، ومن الوجبات الشعبية التي يلجأ الكثيرون إلى تناولها نظراً إلى رخص ثمنه، ولكن تسعى أغلب أمهاتنا للبحث عن أسرع طريقة لتسوية الفول المدمس في المنزل بدلاً من شرائه، ومن خلال السطور القادمة يمكننا توضيح طريقة عمل الفول المدمس بأسهل وأسرع طريقة.

أسرع طريقة لتسوية الفول المدمس

يمكنك عمل الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة، وفي أسرع وقت، وبمكونات متوفرة في مطبخك.

الفول المدمس المنقوع

يمكنك عمل الفول المدمس بطعم لذيذ أفضل من الجاهز، والطريقة كالتالي:

المكونات

ربع كيلو من الفول.

ملعقة من العدس الأصفر.

حبة متوسطة من الطماطم.

حبة متوسطة من البصل.

عدد 2 فص من الثوم.

لتر من الماء المغلي.

ربع ملعقة من الكركم.

الطريقة

في وعاء قومي بوضع الفول في كمية وفيرة من الماء لمدة ست ساعات.

بعد ذلك قومي بتصفية الفول، وقومي بوضعه في إناء كبير.

ثم ضعي لتر الماء المغلي.

بعد ذلك قومي بتقطيع حبة الطماطم أربع قطع، وضعيها في الماء.

ثم قطعي البصلة أربع قطع، وقومي بوضعها في الماء.

بعد ذلك ضعي الثوم، وباقي المكونات.

ثم قومي بتغطية الوعاء بغطاء محكم.

بعد ذلك على نار متوسطة ضعي الوعاء لمدة نصف ساعة ثم قومي بتهدئة النار جداّ.

بعد فترة قومي بتذوق الفول، واستمتعي بألذ طبق فول من صنع يدك.

الفول المدمس بدون نقع

يمكنك عمل أشهى طبق فول بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من الفول.

ملعقتين من العدس الأصفر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

حبة مقطعة من البصل.

حبة مقطعة من الطماطم.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ماء مغلي.

الطريقة

في وعاء على نار هادئة قومي بوضع الفول مع البصل.

بعد ذلك ضعي الطماطم والعدس الأصفر.

ثم قومي بإضافة الكركم والبابريكا والبيكنج بودر.

بعد ذلك قومي بتغطية المكونات بالماء المغلي.

ثم قومي بتغطية الوعاء.

بعد ذلك انتظري لمدة ساعتين، وقومي بزيادة الماء المغلي.

ثم انتظري حتى تمام النضج، واستمتعي بافضل طعم للفول المدمس.

وفي ختام تلك السطور لقد قمنا بتوضيح أسرع طريقة لتسوية الفول المدمس لتحصلي على ألذ وأشهى طبق فول بدلاً من شرائه لضمان نظافته، وجودة صنعه، ولقد قمنا بعرض طريقتين لعمل الفول المدمس بأسرع وقت، وهما طريقة عمل الفول المدمس المنقوع، وأيضاً طريقة عمل الفول المدمس بدون نقع.