نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن يرطب الشعر الخشن ويجعله حرير من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد، يمكن لكل فتاة تمتلك شعر خشن أو مجعد أن تحول شعرها إلى شعر ناعم وأملس وذلك بتطبيق بعض الخلطات التي تتكون من مواد طبيعية مئة بالمئة، ومن هذه الخلطات ما يلي:

اقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد

هذا الخليط نحتاج فيه إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة من زيت الخروع، نقوم بتسخينها سوياً في المايكرويف لمدة 20 ثانية، نوزع خليط الزيوت على الشعر بالكامل ثم نقوم بتمشيطه بالمشط للتأكد من توزيع الخليط على الشعر كاملاً، بعد ذلك نغطي الشعر بفوطة مبللة بالماء الدافئ لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الخيط مرة كل أسبوع، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى خليط الزيوت للحصول على نتيجة أفضل، وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق فاعلية لأن نتيجتها وتأثيرها يظهر من أول مرة.

الأفوكادو لتنعيم الشعر

نحتاج في هذه الطريقة إلى حبة من الأفوكادو، نقوم بتقشيرها وهرسها جيداً ثم نضيف لها ربع كوب من الزبادي ونخلطهم جيداً، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ثم نكيه ونتركه لمدة ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو الطبي، ونكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

اللبن لتنعيم الشعر

نخلط كميات متساوية من الماء واللبن السائل وذلك على حسب طول وكثافة الشعر، نضع الخليط في زجاجة بخاخ ثم نقوم بتوزيع الخليط على كامل الشعر ثم نمشطه، نترك الشعر حتى يجف تماماً ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ثم نغسل الشعر مرة أخرى بالبلسم، يمكن تطبيق هذا الخليط مرتين كل أسبوع.

البيض وزيت لتنعيم الشعر

حيث نخلط حبة من البيض مع ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من المايونيز، ثم نوزع الخليط على الشعر بالكامل ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول علي فرد وتنعيم الشعر الخشن من أول استعمال.