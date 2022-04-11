خليكي ناصحة.. الفرق بين الثوم الصيني والبلدي واعرفي فوائد واضرار النوعين

تتساءل الكثير من السيدات عن الفرق بين الثوم الصيني والبلدي، حيث أن الثوم من المكونات التي يكثر استخدامه في المطبخ، فيضيف للطعام نكهة مميزة وجميلة، فإنه يتم استخدامه منذ قديم الأزل في علاج الأمراض المختلفة، كما يمكن استخدامه في بعض الخلطات للعناية بالشعر، حيث أنه لديه العديد من الفوائد للجسم والشعر.

الفرق بين الثوم الصيني والبلدي

تم التأكيد على أنه يوجد اختلاف كبير بين الثوم الصيني والبلدي، وذلك من خلال الأبحاث والتقارير التي تم إجراؤها مؤخراً على الثوم الصيني، التي أوضحت أن تمت معالجته بمواد تضر بصحة الإنسان، ونتيجة تلك الأبحاث هي كالتالي:

حقيقة الثوم الصيني

تم حقن الثوم الصيني بالعديد من المواد الكيميائية ليتم اكتساب اللون الأبيض، وتدمير الحشرات والحد من انتشارها لحماية الثوم لفترات طويلة.

يحتوي على مادة (بروميد الميثيل) التي تسبب تلف في الجهاز التنفسي والعصبي، كما تسبب في الإصابة بمرض السرطان والموت.

تمت معالجته كيميائياً لذلك فهو من النباتات الغير قابلة للتلف.

يكبر الثوم الصيني في الحجم عن باقي أنواع الثوم الأخرى، ولكنه عديم الفائدة، بل وإنه يحدث العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على حياة الإنسان.

فوائد الثوم البلدي

إن الثوم البلدي لديه الكثير من الفوائد المذهلة للإنسان والتي هي غير متوفرة إطلاقاً في الثوم الصيني، وهي كالتالي:

يعمل على تعزيز الدورة الدموية.

بينما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي والجهاز الهضمي.

كما يساعد على انخفاض ضغط الدم.

علاوة على ذلك يعمل على إزالة السموم.

أيضا يساعد على شفاء الجروح والإصابات.

كما يحتوي على مركبات فطرية تعمل على منع الإصابة بالإلتهابات الفيروسية والبكتيرية.

ويعمل على الوقاية من التسمم الغذائي.

أيضا يعمل على معالجة الإلتهابات الجلدية.

كما يفيد الشرايين ويقوي القلب.

ويمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك يعمل على فتح الشهية.

ويساعد في التقليل من احتمالية الإصابة بجلطات الدم.

كما يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضارة بالدم.

علاوة على ذلك يعمل على الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

ويحمي الجسم من الإصابة بهشاشة العظام.

كما يعمل على تأخير ظهور علامات تقدم العمر.

بالإضافة إلى ذلك يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

ويقلل من تساقط الشعر، كما يزيد من حيوية الشعر وجماله.

كما يعمل على تطهير القناة الهضمية من الطفيليات.

ويعمل على التخلص من الديدان المعوية.

أيضا يساعد بشكل كبير في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

كما يعمل كمهدئ للأعصاب، كما يساعد في تقوية الأعصاب.

ويعمل على تخلص الكبد من السموم وتنقيته.

أيضا يعمل على حماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد المتكررة.

ويحمي الجسم من الإصابة بالتهاب الحلق.

في نهاية هذا المقال نكون قد انتهينا من تقديم شرح الفرق بين الثوم الصيني والبلدي، كما تعرفنا على نتيجة التقارير والأبحاث العلمية التي تمت على الثوم الصيني، وذكرنا الكثير من فوائد الثوم البلدي العظيمة والرائعة لجسم الإنسان.