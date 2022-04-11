لصفوف الولي.. تبييض الأسنان بسرعة واستمتعي بأحلى هوليود اسمايل بطرق طبيعية

يرغب الكثير من الأشخاص في تبييض الأسنان بسرعة من خلال استخدام المواد الطبيعية، دون الاتجاه إلى المواد الكيميائية، لأن استخدام تلك المواد التي يدخل في تصنيعها العديد من المواد الضارة يؤدي إلى هلاك الأسنان مع الوقت، وتحرص كل امرأة على تبيض اسنانها لإعطائها جمالا وجاذبية وثقة بالنفس وابتسامه ناصعه البياض، وبعض الأفراد يلجون إلى العلاج الطبي لإزالة اصفرار الأسنان لكنه مكلف ويأخذ وقتا طويلا.

تبييض الأسنان بسرعة

سوف نعرض اليوم سبل تبييض الأسنان بالوصفات المنزلية الطبيعية ومتواجدة في البيت، كما أنها سهلة التحضير وغير مكلفة لإعادة ابتسامتك لامعة البياض مرة أخرى، هناك عدة مكونات طبيعية يجب أن نلتزم بيها من أجل الحصول على اسنان ناصعة البياض واليكم الآتي:

الموز لتبييض الاسنان

تتعدد فوائد قشر الموز لاحتوائه على فيتامينات عديدة مثل المغنيسيوم والنحاس التي تحتاجها الاسنان، فمن الضروري استخدام موز طازج بعيدا عن الفاسد منه لأخذ القشر الناضجة، ثم عليكي دعك الأسنان بقشرة الموز من الداخل، عند ترك قشرة على الأسنان يجب فتح الفم لمدة 5 دقائق حتى نحصل على النتيجة المرغوبة منها.

تبييض الاسنان باستخدام صودا الخبز

وقد اشتهرت باسم بيكربونات الصوديوم وهي من أحسن المكونات التي تستخدم لإزالة الاصفرار من الأسنان، حيث يتم خلط ¼ معلقة من صودا الخبز مع معجون الأسنان ويوضع مرتين أسبوعيا.

كما يمكن أن نضيف صودا الخبز مع غسول الخاص بالفم ونضع معلقه من الصودا. مع ½ ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع 1 كوب من الماء ويستخدم 3 مرات يوميا.

يتم دعك الأسنان برفق مع صودا الخبز ونستخدم ذلك مرتين في الأسبوع ثم كل خمسة عشر يوما. ولكن لا ينصح بالإفراط في استخدامه لأنه يزيل المينا الطبيعية التي توجد في الأسنان.

خل التفاح لتبييض الأسنان

يعد خل التفاح مكون طبيعي لاحتوائه على حمض الاسيتيك وهو يعمل على موت البكتيريا. التي تقلل من عملية تبييض الأسنان وبذلك يمكن تفتيحها بسرعة فائقة. حيث يعمل هذا الخل على إزالة الدرجات المينا المتراكمة على الأسنان. وأيضا لا ينصح استخدامه يوميا لأنه يزيل المينا التي توجد في الأسنان.

ويمكن استخدامه من خلال إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح على الفرشاة نظيفة. ويتم دعك الأسنان جيدا بهذا الخل 5 دقائق، ثم تمضمض الأسنان بلين. ويراعى إعادتها يوميا حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

في الختام عرضنا لكم تبييض الأسنان بسرعة في المنزل بطرق طبيعية بفاعلية تامة احصلي على اسنان ناصعة البياض بسرعة كبيرة و بشكل فورى.