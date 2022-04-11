قبل العيد.. تنظيف الحمام شديد الاتساخ وإزالة ترسبات وتكلس السنين سيعود حمامك نظيف ولامع كأنه جديد

تنظيف الحمام شديد الاتساخ تواجه بعض السيدات في المنزل مشكلة في هذا الأمر، لأنه يتطلب بذل جهد كبير ليعود نظيف ولامع، وباتباع بعض الخطوات الشاقة تحصلين علي لمعان ونظافة لكل من سيراميك الأرضية والحمام، ولأننا نسعى دائمًا لتقديم كل ما هو أفضل لكِ في التنظيف، فقد جئنا لكِ اليوم بهذه الطرق العديدة حتى تتعرفي علي كيفية غسل الحمام وتعقيمه بكل سهولة دون ضياع كثير من الوقت أو المال.

تنظيف الحمام شديد الاتساخ

المكونات

زجاجة بخاخ فارغه.

ربع كوب ماء ساخن.

كوب كلوكس ألوان.

كوب برسيل جل.

الطريقة

نخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نضع المكونات في الزجاجة.

نرش من الخلطة علي الحنفيات والحوض وتترك 3 دقائق.

يدعك بإسفنجة جيداً ويشطف بالماء ليترك نظيفًا لامع.

تنظيف البانيو

نرش على البانيو من خلطة الحنفيات والحوض ويترك 3 دقائق.

تدعك بإسفنجة جيدا ثم تشطف وتترك نظيفة.

تنظيف قاعدة الحمام

يجب علي سيدة المنزل المداومة على نظافة الحمام، خاصةً التواليت حتي لا تصدر عنه رائحة كريهة ، ويكون نظيف دائمًا، ولتنظيف قاعدة الحمام نحتاج إلى بعض المكونات والطريقة الصحيحة لتنظيفه كالتالي:

المقادير

كوب كلور.

كوب سائل أطباق.

الطريقة

نضع على قاعدة الحمام من الخلطة ونغطى القاعدة كلها بالخلطة.

ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم تدعك القاعدة بالفرشاة جيداً وتشطف بالماء.

طريقة غسيل سراميك الحمام من الترسبات والكلس

يمكن إعادة النظافة والبريق إلى سيراميك الحمام والتخلص من الأوساخ والتكلس، وهذه خلطات طبيعية يمكن لكي صنعها في المنزل بكل سهولة.

ولا تستخدم هذه الطريقة لتنظيف سراميك الحمام فحسْب، بل يمكن استخدامها لتنظيف المطبخ أيضاً، فإن لها قدرة على التنظيف، وإعادة اللمعان والبريقي لأرضية، وسوف تعطى رائحة جميلة.

المقادير

٢ملاعق كبيرة بيكربونات الصوديوم.

١ ملعقة كبيرة ملح ليمون.

كوب خل ابيض.

ربع كوب سائل أطباق

ماء ساخن

الطريقة

نخلط المكونات مع بعض ما عدا البيكربونات وملح الليمون.

بعد خلط المكونات جيدا نضع الكربونات وملح الليمون ويقلب

تضع الخلطة على السراميك وتترك لمدة خمس دقائق، ثم يدعك السراميك بالفرشاة حتي ينظف ويشطف بالماء.

إن تنظيف الحمام شديد الاتساخ له طرق متعددة، وقد استعرضنا لكي عدة طرق مختلفة لتنظيف الحوض وتلميع الحنفيات والبانيو، وخلطة جبارة لتنظيف التواليت، وكذلك تنظيف الأرضية.