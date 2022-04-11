تميزي عن الآخرين.. فراخ الحاتي المشوية مثل المطاعم بالتتبيلة السرية مظبوطة 100% لطعم لا يقاوم

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة تحضير فراخ الحاتي بكل سهولة، حيث تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات الشهية والمميزة التي يفضلها الجميع كبارا وصغارا، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة إعدادها في المنزل لتوفير الكثير من الأموال عوضاً عن شرائها من المطاعم بأسعار باهظة الثمن.

فراخ الحاتي

تميزي عن الآخرين بصنع ألذ وأشهى فراخ مشوية مثل المطاعم، وذلك باتباع طريقة التحضير التالية:

المكونات

دجاجة واحدة متوسطة الحجم.

ثمرة من الطماطم الطازجة.

كوب ونصف من الزبادي.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقتين صغيرتين من البصل البودرة.

2 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

القليل من البهارات.

مقدار من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

القليل من مسحوق جوزة الطيب.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

مقدار من زيت الذرة.

بقدونس.

الدجاج المشوي

يتم تقطيع الدجاجة إلى أربع قطع، ثم يتم إزالة الدهون الغير مرغوب بها، ثم يتم غسلها بالماء وتدعك بالملح والدقيق والليمون حتى يتم التخلص من أي روائح غير مستحبة.

يتم نقع الدجاج في ماء مضاف إليه بعض الخل والليمون لمدة خمس دقائق، ثم تشطف مرة أخرى، ثم يتم تصفيتها من الماء، وبذلك يكون الدجاج جاهز للطهي.

يتم إحضار مفرمة كهربائية ووضع بداخلها الطماطم والبصل والبقدونس، ثم إضافة كلا من البصل البودرة والثوم البودرة، والبهارات والملح والفلفل الأسود، والكركم والقرفة وجوزة الطيب، ويتم فرمها جيداً، ثم يتم إفراغها في وعاء مناسب ثم إضافة الزيت والليمون والزبادي والخل، ويخلط جميع المكونات جيداً حتى تمام التجانس.

يتم تتبيل الدجاج بهذا الخليط مع الحرص بإدخال التتبيلة بين جلد الدجاجة ولحمها وصنع ثقوب بطرف السكين في الدجاج حتى تتغلغل التتبيلة داخل اللحم، وبعد الانتهاء من جميع قطع الدجاج توضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي يتم وضع قطع الدجاج في صينية، ويتم إدخالها في الفرن حتى تمام النضج، والحصول على اللون المرغوب به يتم إشعال الشواية.

توضع قطع الدجاج في طبق التقديم وتزين بالبقدونس.

في نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح مبسط لكيفية تحضير فراخ الحاتي، بكل إحترافية مثل المطاعم، بمكونات متوفرة لديك في المنزل، حتى تتمكن كل سيدة من إسعاد أفراد أسرتها بصنع وجبة الفراخ المشوية اللذيذة.