خلطة سحرية بثلاث مكونات فقط لإزالة التجاعيد وبشرة نضرة بلا بقع أو كلف وشعر حرير مفرود مهما كان مجعد

خلطة كريم بانثينول وفيتامين E من أكثر الخلطات المعروفة بنتيجتها الممتازة وبأقل تكلفة فهي تتضمن كريم البانثينول المعروف بفعاليته القوية في العناية بالبشرة وترطيبها والحفاظ على شبابها وحيويتها، كما تحتوي على فيتامين E المعروف بأهميته للبشرة حيث أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على شباب البشرة وأيضًا فيتامين E يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويحافظ على رطوبة الجلد ويخفف من تجاعيد البشرة.

خلطة كريم بانثينول وفيتامين E

تهتم تلك الوصفة بحل كافة المشاكل التي تتعرض لها بشرة الوجه، ومكوناتها كالتالي:

المكونات

علبة كريم بانثينول.

علبة كبسولات فيتامين E.

زيت لوز.

كولاجين طبيعي للوجه

نحضر علبة ونفرغ بها علبة الكريم بانثينول.

ثم نقوم بتفريغ كبسولات الفيتامين E عليها ونضع مقدار ملعقة زيت لوز.

نقلب المزيج ثم نقوم بغسل الوجه بالغسول.

وبعدها ندهن الكريم ويمكن استخدامه من مرة لمرتين يوميًا للحصول على بشرة رطبة ومشدودة وأكثر نضارة.

مكونات كريم بانثينول للتجاعيد

تجاعيد البشرة من أكثر الأشياء التي تزعج السيدات مع التقدم في العمر لهذا تبحث الكثيرات عن وصفات لشد البشرة وإزالة ترهلات الوجه، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات التي لها تأثير فعال في تلك المشكلة.

المكونات

علبة كريم بانثينول.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

طريقة الوصفة

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من كريم بانثينول فى الخلاط مع بياض بيضة، وملعقة كركم صغيرة، و ملعقة من العسل.

نضرب المكونات جيدا فى الخلاط حتى نحصل على قوام متجانس.

نضع الخليط على البشرة ونوزعه جيدا ويمكن وضعه على الرقبة.

نتركه على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسله بالماء.

يمكننا تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع للحصول على بشرة خالية من التجاعيد.

بعد أن ذكرنا لك سيدتي بعض من فوائد خلطة كريم بانثينول وفيتامين E يمكنك تنفيذ الوصفات في منزلك وبأقل تكلفة ونتيجة ممتازة، بدون منتجات باهظة الثمن، وبعد أسبوعين فقط من الاستخدام المنتظم ستلاحظين تغير كبير في نضارة بشرتك واختفاء التجاعيد والخطوط تدريجياً كما يمكنكِ أيضاً استخدام الوصفة لترطيب الشعر.