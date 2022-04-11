نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرش ومقرمش.. الخيار المخلل السريع مثل المحلات والطعم حكاية ونظافة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخيار المخلل السريع من فواتح الشهية الأساسية عند المصريين فلا غنى عنه في أي منزل وعلى مائدة الطعام، حيث تضيف مذاق مختلف على الأطعمة المتنوعة، ويعتبر الخيار من اهم أنواع المقبلات التي تلجأ إليها معظم السيدات وتحرص على تجهيزها، إلا أنه له بعض الأضرار من كثرة استخدامه خصوصا على مرضى حصى الكلى، فيجب علينا شرب مياه كثيرة خلال اليوم، وفي ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية تحضيره بوصفة سهلة وسريعة لحين استخدامه في أي وقت من خلال الخطوات التالية.

الخيار المخلل السريع

لا تخلو أي سفره طعام من المخللات الشهية، لذا فهي تعد من الأطباق الأساسية على المائدة، نظرا فوائده العديدة لاحتوائه على 21 سعر حراري وأيضا مضاد لأكسده لحماية من الامراض ويرطب الجسم، يحافظ على البكتيريا النافعة مما يساعد على تعزيز الجهاز الهضمي لذلك سوف نعرض عليكي أصناف مختلفة للخيار من خلال المكونات التالية:

أسرع طريقة عمل خيار مخلل

كيلو غرام من الخيار.

ثلاث ملاعق من الملح.

1/2كوب من الخل.

1/2 معلقة ثوم.

طريقة التحضير:

أولا يشطف الخيار جيدا ثم يتم تقطيعه بالسكين لعمل فتحات طولية فيه.

بعد ذلك يتم وضعه في أناء وإضافة الماء إليه.

ثم نترك الخيار على النار حتى ظهور الغليان.

بعد ذلك يتم تصفيته من الماء.

ثم نضيف الخيار في أناء زجاجي ونضع الماء مع الملح والثوم والخل.

بعد ذلك نترك الإناء لمدة ساعتين ثم نبدأ بتناوله وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مخلل الخيار مع الفلفل

حتى ينضج المخلل سريعا فمن الضروري تقليبه من الحين لأخر حتى يطفو الجزء العلوي منه حتى يتغير لونه.

المكونات:

كيلو خيار.

وكيلو الفلفل الاخضر.

ملح.

واحد كوب خل.

حبة البركة.

الثوم.

معلقة كبيرة سكر.

طريقة تحضير الوصفة:

أولا نغسل الخيار والفلفل ويتم تصفيتهم جيدا

بعد ذلك نضيف الخيار والفلفل فى إناء ونضع إليهما الملح.

ثم يتم التقليب جيدا الخطوة السابقة.

بعد ذلك يتم اضافة الخل ونقلب جيدا.

ثم اضيف في الخطوة السابقة السكر وحبة البركة والثوم.

بعد ذلك نغلق الإناء ويتم تركها يوم كامل.

وصفة بسيطة لمخلل الخيار بالخل والثوم

المكونات:

كيلو خيار.

نصف كوب خل كبير.

اثنين ملعقة من الملح كبيره.

واحد معلقه نعناع.

أربع فصوص ثوم.

طريقة التحضير:

أولا نقوم غسيل الخيار جيداً.

بعد ذلك نقطعه بالسكين قطع طولي.

ثم نحضر الاناء ويوضع فيه الخيار والملح والخل والثوم والنعناع

بعد ذلك يوضع الناء على النار ويتم التقليب جيدا الخطوة السابقة.

ثم نقلب من وقت لأخر حتى ينضج الخيار ويتغير لونه ويبقى لمدة ساعتين.

بعد ذلك نضيف للخيار قدر او برطمان محكم الغلق.

ثم نضيف الماء حتى يغطى تماما ويترك لمدة أربع ساعات.

وبهذا يكون جاهز للتقديم.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل الخيار المخلل السريع بسهولة، وأصنعي المخلل في المنزل بسهولة واحترافية أحلي وأنظف من المحلات وتسطيعي التحكم في درجة الملوحة على حسب رغبتك واحصلي على أحلي خيار مخلل نظيف منزلي.