عشان محدش يضحك عليك.. الفرق بين ورق التوت وورق العنب وتذوقي أحلى طبق محشي

الفرق بين ورق التوت وورق العنب، يختلط الأمر على البعض أحيانًا ويعتقدون أن ورق التوت هو نفس ورق العنب، ولكن هناك فروق واضحة بينهما سوف نوضحها لك بهذا المقال حتى تكون لديك دراية كافية بكل شكل منهما عند شراء ورق العنب من السوق وخاصة أن سعره مرتفع في تلك الأيام، وربما تنخدعين في شكله وسعره المعروض أمامك.

الفرق بين ورق التوت وورق العنب

يتساءل البعض من ربات البيوت عن كيفية معرفة الفرق بين ورقة التوت وورقة العنب، وخاصة أنهما يحملان نفس الشكل تقريبًا وتلك الفروق هي:

أولًا: صفات ورق العنب

إذا وضعت ورق العنب بين يديك فسوف تجدينها ذات ملمس ناعم وبها تفريعات، كما أن رائحته تشبه رائحة ثمار العنب وطعمه لاذع مائل للحموضة.

لا يتغير لونه الخضر الفاتح حتى بعد طهيه إلا شيئًا بسيطًا ولكنه لا يصبح غامقًا نهائيًا.

يمتاز بساق أفتح في اللون من اللون الأخضر أو الأصفر.

ثانيًا: صفات ورق التوت

يعد ملمس ورق التوت جاف وخشن، ويصبح لونه غامقًا عند طهيه ولا توجد به تفريعات أو خطوط، ويكون لون ساقه بنفسجي وعلى شكل قلب وبه ثلاثة أو خمسة فصوص ذات أطراف خشنة ومدببة، وتتميز عروقه بأنها طرية في فصل الصيف والربيع، وتكون صلبة في فصل الشتاء.

فوائد ورق العنب

إذا كنت من محبي ورق العنب المطهو إليك أهم الفوائد الصحية التي يحتوي عليها:

الفوائد الصحية لأوراق العنب على النحو التالي:

يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب مثل التهاب المفاصل واللوزتين والمعدة.

يحسن معدله من فيتامين ب 6 الموجود به الوظائف المعرفية للمخ ويمنع الإصابة بالزهايمر.

التحكم في مستوى الجلوكوز وخفض نسبة السكر في الدم لأنه مدعوم بالألياف الغذائية.

ورق العنب غني بفيتامين سي الذي يجعل الجسم يقاوم البكتيريا والفيروسات ويقوي جهاز المناعة.

سهولة هضم الطعام ومنع الإمساك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

يساعد على منع فقر الدم وامتصاص الحديد بشكل جيد لأنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على ذلك.

الكالسيوم الموجود به ضروري لبناء الأسنان، كما يحتوي على معدن المغنيسيوم الذي يقلل انقباضات العضلات.

كانت هذه نقاط الفرق بين ورق التوت وورق العنب كي لا يخدعكِ أحد.