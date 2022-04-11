نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة إعملي كيكة الشوفان بكل تكاتها وأسرارها في المقال التالي

الكثير منا بل جميعنا صغارا وكبارا نعشق والحلويات بكل أنواعها وخاصة التي تحتوي على شكولاتة ولكن الجميع يعلم مدى ضرر ذلك على الجسم والصحة وأن كثرة الحلويات تسبب السمنة والسمنة تؤدي إلى كثير من الأمراض ولكن اليوم سوف أقدم لكي ولأسرتك وصفة كيك بالشكولاتة بدون سكر وبدون زيت وبدون زبدة وسوف تأكلين منها بكل حرية وتعطيها إلى أطفالك بكل أمان ودون الخوف من كثرة السكريات التي تكون في الحلويات الأخرى اليوم سوف أقدم لكي كيك الشوفان بالشكولاتة وذات قيمة غذائية عالية فهي غنية بالفيتامينات الصحية وغنية بالحديد. مكونات تحضير كيك الشوفان: نصف كوب من اللبن الخالي الدسم.

كوب من الزبادي غير محلى بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الشوفان المطحون.

ثلث كوب من دبس التمر أو عسل النحل الأبيض.

بيضة واحدة.

ثلث كوب من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

3 ملاعق كبيرة من الحليب (لإذابة القهوة).

70 جرام من الشكولاتة.

ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة تحضير كيك الشوفان: نقوم بإحضار وعاء كبير ومضرب سلك يدوي ونضع فيه البيضة بدرجة حرارة الغرفة. ونضيف إليها اللبن ونقوم بمزجهم معا. ونضيف الفانيليا ثم نضع الزبادي ثم نضيف دبس التمر أو العسل الأبيض وبعد ذالك نقوم بوضع الشوفان المطحون ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بوضع الكاكاو الخام والبيكنج صودا وقهوة سريعة الذوبان ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على قوام مثالي لخليط كيك الشوفان. ثم نقوم بإحضار صينية مقاس 20 سم ونضع بها ورقة زبدة ونضيف إليها الخليط. وندخلها إلى الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية من ثلث ساعة إلى نصف ساعة كاملة. وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز الجناش لكيك الشوفان في وعاء صغير نضع الشكولاتة ونقوم بإذابتها على حمام بخار مائي. ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق من اللبن وملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة من دبس التمر. ونقوم بالمزج جيدا بواسطة المضرب اليدوي ثم نقوم بإخراج الكيك وتركها لكي تبرد تماما ثم نضيف إليها الجناش ويمكن بشر شكولاتة خام عليها وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بسهولة إعملي كيكة الشوفان بكل تكاتها وأسرارها - ثقفني

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