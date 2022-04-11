نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الهندية لتطويل الشعر من أول إستخدام في المقال التالي

الشعر هو تاج المرأة والرجل وهو الذي يزيد من الجمال ولكن قد تحدث مشاكل للشعر مثل تساقطه وظهور فراغات به وخاصة وجود الفراغات في مقدمة الشعر والتي تسبب ألم نفسي للشخص صاحب المشكلة، واليوم سنقدم لكي وصفات لإنبات شعر الرأس ولتقويته وعدم سقوطه مرة أخرى وصفتنا تصلح للرجال والنساء وأيضا تصلح للأطفال من سن 6 سنوات وكل الوصفات مكونة من أشياء طبيعية ومتاحة في كل منزل ويجب عليك الصبر وتكرار الوصفات لكي تحصلى على نتيجة جيدة. مكونات وصفة إنبات فراغات الشعر بإستخدام ورق النبأ: بصلة متوسطة حمراء.

خمس فصوص من الثوم.

ورق النبأ أو ورق الصدر المطحونة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بإحضار إناء صغير ونضع فيه البصل والثوم وماء. ونرفعهم على النار ويتم غليهم جيدا. ثم في طبق عميق نضع ورق النبأ المطحون وزيت الزيتون. وناخذ من ماء البصل والثوم بالتدريج حتى نحصل على مزيج كريمي الخلطة نضع الخلطة على الشعر ولمدة 6 ساعات كاملة. وبعد ذالك نغسله جيدا بالماء الدافئ والبلسم، ويتم تكرار الوصفة حتى تأتي بالنتيجة المرجوة. مكونات وصفة إنبات فراغات الشعر بإستخدام البيض: بصلة متوسطة.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق زيت الصبار. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونضع فيه البصلة المقطعة والبيضة وزيت الصبار. ويتم مزجهم جيدا وبعد ذالك توضع على الشعر النظيف وتوزع جيدا على أماكن الفراغات في الشعر. ويترك لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر جيدا نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. مكونات وصفة إنبات فراغات الشعر بإستخدام الكمون المطحون: ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من ورق الغار المطحون.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من زيت السمسم. طريقة التحضير: أولا نقوم بخلط جميع المكونات ونمزجهم جيدا ثم نضعهم في علبة أو زجاجة زجاجية. ثم نتركها في مكان مظلم لمدة أسبوع وبعد مرور الأسبوع يمكنك إستخدامها. ندهن بالوصفة أماكن الفراغات والشعر الخفيف ونترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات. وبعد ذالك يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة تكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لضمان أفضل نتيجة. عمر شويل - جدة الوصفة الهندية لتطويل الشعر من أول إستخدام - ثقفني

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