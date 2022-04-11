سم قاتل يقضي عليك دون علمك.. هذا المشروب الشائع يتناوله الكثير من الناس يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير !!

نجد أن الكوليسترول يسبب كثير من الأضرار عندما يرتفع كثيرا في الشرايين حيث يمنع وصول الدم إلى القلب ويسبب حدوث الجلطات الدماغية ويؤدي إلى السمنة وعدم القدرة على التنفس بسهولة فأن مادة الكوليسترول هي مادة شمعية تساعد في بناء خلايا الجسم لذلك يجب توجد في الجسم بصورة معتدلة فأن زيادتها تضر بصحة الأنسان وهناك بعض المشروبات التي نتناولها بكثرة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهو مشروب الطاقة الذي يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والكافيين التي تضر بصحة الإنسان كثيرا وسوف نوضح مدى أضراره من خلال هذا المقال.

أضرار مشروب الطاقة

يكون مشروب الطاقة من المشروبات الشائعة التي يتناولها الجميع بكثرة وسوف نوضح مدى أضراره من خلال النقاط التالية..

يحتوي على نسبة عالية من الكافيين تؤثر على المخ وتؤدي إلى التشتت وعدم التركيز وتسبب تلف المخ والنسيان.

نجد أنه يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤثر على صحة الأنسان بصورة سلبية.

يؤثر على صحة الأنسان كثيرا مما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

يؤثر على صحة الأنسان كثيرا مما يسبب ارتفاع ضغط الدم. يضعف من صحة القلب كثير ويمنع وصول الدم إلى القلب.

يسبب حدوث الجلطات ويؤدي إلى تصلب الشرايين.

يؤثر على صحة الأسنان واللثة ويؤدي إلى ضعفهم وتكسرهم.

يؤدي إلى حدوث التوتر والقلق وعدم النوم وذلك بسبب مادة الكافيين التي به.

يساهم في جعل الكالسيوم يتناقص من الجسم بصورة ملحوظة.

يسبب السمنة وزيادة الوزن في مدة قصيرة.

المشروبات الصحية

توجد بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن نتناولها بدلا من مشروب الطاقة سوف نوضح لكم هذه المشروبات من خلال النقاط التالية..