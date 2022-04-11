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تعتبر الباستا فلورا من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيكثر تقديمها في الحفلات والمناسبات العائلية. واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير الباستا فلورا. طريقة عمل الباستا فلورا يتم تحضير الباستا فلورا بخطوات ومقادير بسيطة وتلك المقادير هي كلًا من التالي: طريقة التحضير: ثلاثة أكواب من الدقيق. كأس من الزبدة. كأس من السكر البودرة. حبتان من البيض. ملعقتان من البيكنج بودر. ملعقة من برش البرتقال. ملعقة من الملح. ملعقة من الفانيليا. كأس من مربى المشمش أو الفراولة أو التوت. خطوات التحضير: يتم تحضير الباستا فلورا بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي: أولًا يتم نخل الدقيق مع كلًا من البيكنج بودر والملح.

الحصول على إناء ثم يتم خفق فيه كلًا من السكر والزبدة لحين أن يتشكل لديكم خليط مثل الكريمة.

بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البيض والفانيليا وبرش البرتقال مع الاستمرار في الخلط.

الخطوة التالية يتم إضافة خليط الدقيق ويتم التقليب لحين أن تتجانس مع بعضها البعض ويتم لم العجينة دون العجن.

وذلك يتم تغليف العجينة ووضعها في الثلاجة وتركها لمدة ساعة.

يتم تقسيم العجينة إلى جزأين ويكون هناك جزأ أكبر من الأخر.

ثم بعد ذلك يتم الحصول على صينية مدهونة بورقة الزبدة ويتم وضع فيها الجزء الأكبر ثم يتم رفع الحواف.

ثم يتم توزيع المربى بصورة متساوية فوق العجينة.

بين قطعتين من ورق الزبدة يتم فرد الجزء الأخر من العجينة ثم تقطع إلى شرائح.

بعد ذلك يتم وضع الشرائح على السطح.

يتم خبزها في الفرن المحمي وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك يتم تركها لحين ان تبرد ثم تقدم وهي باردة. مقادير تحضير باستافلورا بمربى التوت الأسود: ثلاثة أكواب من الدقيق. كأس من السكر. كأس إلا ربع من السمن. ثلاثة بيضات. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الفانيليا. مربى توت أسود. طريقة التحضير: يتم تحضير عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي: عمر شويل - جدة طريقة عمل البتسافلورا بالطريقة الايطالية وطريقة تزيين جديد - ثقفني

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