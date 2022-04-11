نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد تعرفي على طريقة عمل المعمول السعودي الناعم بالتمر في البيت في المقال التالي
مع اقتراب عيد الفطر المبارك ازدادت عمليات البحث عن خطوات تحضير المعمول بمختلف نكهاته، حيث أن المعمول بالتمر من إحدى أنواع المعمول الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص فلديه نكهة مميزة بالإضافة لسهولة التحضير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتتبع من أجل تحضير المعمول السعودي بالتمر.
المعمول السعودي بالتمر
يتم تحضير المعمول السعودي بالتمر بخطوات بسيطة وغير مكلفة كما أن المقادير سهلة الشراء وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير المعمول السعودي.
مقادير المعمول السعودي بالتمر
- كأسان ونصف الكأس من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة من الملح الناعم.
- ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كأس من سكر البودرة الناعم.
- نصف كأس من الزبدة اللينة.
- ربع كأس من السمنة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- تمر معجون للحشو.
خطوات تحضير معمول التمر السعودي
تتسم طريقة التحضير بأنها بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي الخطوات التي تتبع من أجل أن يتم تحضير المعمول السعودي بالتمر.
طريقة تحضير المعمول السعودي الناعم بالتمر
- أولًا يجب أن يتم تسخين الفرن ثم يتم تثبيت الرف الأوسط.
- بعد ذلك يتم الحصول على صواني تكون قصيرة الحواف.
- يتم تحضير العجينة من خلال الحصول على محضرة الطعام ويتم وضع فهيا كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح والهيل والسكر بعد ذلك يتم تشغيلها على سرعة متوسطة لحين أن تختلط كافة المكونات مع بعضها البعض جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الزبدة والسمن ويتم الخلط مرة أخرى.
- الخطوة التالية يتم إضافة فيها كلًا من البيض والفانيليا ويتم الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة.
- يتم الجلوس على طاولة ويتم وضع العجينة أمامكم ثم يتم البدء في العجن لحين أن تتماسك.
- القيام بتشكيل حشو المعمول من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه التمر هرسه جيداً وتركه جانبًا.
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