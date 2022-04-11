قبل العيد تعرفي على طريقة عمل المعمول السعودي الناعم بالتمر في البيت

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ازدادت عمليات البحث عن خطوات تحضير المعمول بمختلف نكهاته، حيث أن المعمول بالتمر من إحدى أنواع المعمول الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص فلديه نكهة مميزة بالإضافة لسهولة التحضير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتتبع من أجل تحضير المعمول السعودي بالتمر.

المعمول السعودي بالتمر

يتم تحضير المعمول السعودي بالتمر بخطوات بسيطة وغير مكلفة كما أن المقادير سهلة الشراء وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير المعمول السعودي.

مقادير المعمول السعودي بالتمر

كأسان ونصف الكأس من الدقيق. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ربع ملعقة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من الهيل الناعم. نصف كأس من سكر البودرة الناعم. نصف كأس من الزبدة اللينة. ربع كأس من السمنة. حبة واحدة من البيض. ملعقة من الفانيليا السائلة. تمر معجون للحشو.

خطوات تحضير معمول التمر السعودي

تتسم طريقة التحضير بأنها بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي الخطوات التي تتبع من أجل أن يتم تحضير المعمول السعودي بالتمر.

طريقة تحضير المعمول السعودي الناعم بالتمر