كنز في بيتك.. ستندمي أنكِ كنت ترميها أقماع البامية أغلى من الذهب وهذه الوصفة التي يخفيها عنكِ الجميع

هناك عدم دراية من جانب فئة كبيرة من الناس بخصوص فوائد أقماع البامية التي تقدمها للشعر، فهذا الأمر يعد غريبًا بعض الشيء لدى كثر من الناس، لكننا سنقوم بتسليط الضوء على ذلك الأمر بشكل كبير، وذلك من خلال عرضنا المفصل داخل هذا المقال لطريقة تحضير أقماع البامية للحفاظ على الشعر وتنعيمه.

فوائد أقماع البامية

بداخل أقماع البامية العديد من العناصر والمعادن الصحية التي يحتاجها الشعر لترطيبه ومنعه من الجفاف، وللاستفادة من فوائد أقماع البامية، فيجب علينا أن نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المقادير

5 حبات من البامية

2 ملعقة كبيرة من الشامبو المفضل.

و2 كوب من الماء المنقي الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطازج.

البامية للشعر

في بداية الأمر نقوم بنقع البامية جيدًا في الماء، ومن ثم نقوم بتقشير أطرافها.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع البامية إلى شرائح، ومن ثم نقوم بوضعها داخل إناء به كوبين من الماء لمدة زمنية تقدر بحوالي ثلث ساعة.

ثم نقوم بهرس البامية عن طريق استعمال الشوكة، وذلك بالإضافة غلى وضعنا زيت الزيتون، وذلك مع خلط المكونات بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط ونقوم بضربه داخل الخلاط الكهربائي، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الشامبو داخل الخليط، وذلك مع المزج بشكل مستمر، وهنا يكون جاهزًا لوضعه على الشعر.

فيجب أن يتم توزيعه بشكل على الشعر من خلال استخدام المشط، وبعد ذلك نقوم بترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي 40 دقيقة

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا، وبعد ذلك سنتحصل على النتيجة المرادة بعد إجراء هذه الطريقة، فسوف يتم حل مشكلة تساقط الشعر بعد إجراء هذه الطريقة أكثر من مرة على مدار الأسبوع.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة تحضير خليط أقماع البامية للشعر. فنجاحنا في إعداد هذه الطريقة سيجعلنا نستفاد بشكل كبير من كافة فوائد أقماع البامية التي تقدمها للشعر. وتعتبر من أهم تلك الفوائد أنها تقوم بحل مشكلة تلف الشعر وتعمل على تنعيمه وتقويته.