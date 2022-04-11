طعم وهمي.. كيكة الكنافة لألذ حلويات رمضانية وابهري أسرتك وضيوفك تستحق التجربة لا تفوتك

في الآونة الأخيرة وجدنا أن بعض المطاعم قد ابتكرت نوعًا جديدًا من الحلويات، لذلك نجد أن هناك بحث متواصل عن طريقة تحضير كيكة الكنافة داخل عمليات البحث، وذلك بسبب مذاق هذا النوع من الحلى الشهي واللذيذ، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

كيكة الكنافة

إليكم طريقة التحضير المثلى لهذا النوع من الحلويات المميز بهذا الشكل الآتي:

المقادير

نصف كيلو جرام من الكنافة.

100 جرام من الزبدة.

4 أكواب من السكر البودرة.

4 حبات من الجبن الكيري.

نصف كوب من السكر

2 بيضة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب من إلا ربع من كوب الدقيق الأبيض.

فانيلا.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الشربات البارد.

فستق مجروش.

ملعقة كبيرة من الكاكاو حسب الرغبة.

كيكة الكنافة الباكستانية

في بداية الأمر نقوم بوضع الزبدة داخل مقلاة متوسطة الحجم على النار، وبعد إذابة الزبدة، فهنا تأتي خطوة إضافة الكنافة المفرومة مع السكر البودرة، وذلك مع الخلط بشكل مستمر.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

ومن ناحية أخرى نقوم بإحضار صينية وندهنا بالسمن بشكل كامل، ونضيف بها ثلاثة أربع من كمية الكنافة المخلوطة بالسكر والزبدة.

ثم تأتي خطوة إحضار الكيكة، وذلك من خلال وضع البيض والجبن الكيري والزيت والفانيلا داخل إناء، وبعدها نقوم بضربهم جيدًا بواسطة استخدام المضرب الكهربائي.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر والملح بشكل تدريجي إلى خليط البيض، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس.

ثم نقوم بوضع خليط الكيك داخل صينية الكنافة، وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الكنافة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة. ومن بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ثم نقوم بوضع الشربات البارد فور خروجها من النار، وبعد ذلك نزينها بالفستق المجروش، وبذلك تكون جاهزة للتناول.

لقد سردنا لكم بصورة مفصلة أسهل وأسرع طريقة تحضير كيفية الكنافة، حيث تعتبر من أكثر الحلويات التي تم ابتكارها مؤخرًا وأثبتت أن لديها مذاق مميز وشهي إلى حد كبير، وبعد التزامنا بكافة التفاصيل التي عرضناها سنصل إلى هذا المذاق بصورة سهلة دون أي صعوبة.