نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد أعملي الغريبة الناعمة في البيت بطريقة حلواني العبد الشهير بمكونات بسيطة في المقال التالي
تعتبر الغريبة من أجمل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في عيد الفطر المبارك ونحن يفصلنا عن عيد الفطر المبارك أيام قلائل، حيث أن الغريبة من حلويات العيد التي لديها مذاق شهي وناعم كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي يتم إتباعها من أجل أن يتم تحضير الغريبة الناعمة.
مكونات الغريبة الناعمة
- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كأس ونصف من السكر الناعم.
- كأسان من السمن البلدي الفلاحي.
- مكسرات للتزيين.
- بياض بيضتان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات تحضير الغريبة الناعمة للعيد
تعتبر الغريبة الناعمة من إحدى أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في العيد ويتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية.
طريقة تحضير الغريبة الناعمة للعيد
- يتم خفق كلًا من السمن لحين أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من السكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الخلط جيدًا.
- القيام بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة.
- بعد ذلك يتم إضافة بياض البيض ويتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة.
- القيام بتشكيل العجينة على شكل كرات حجمها صغير الحجم مع الضغط عليها من المنتصف.
- بعد ذلك يتم وضع كمية من الفستق المجروش أو المكسرات أي نوع.
- يتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية وترص فيها الغريبة ويتم إدخالها بعد ذلك إلى الفرن ويتم تركها لمدة ربع ساعة.
- يتم تركها لحين أن تبرد تماماً وتقدم بألف هنا.
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