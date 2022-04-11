قبل العيد أعملي الغريبة الناعمة في البيت بطريقة حلواني العبد الشهير بمكونات بسيطة

تعتبر الغريبة من أجمل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في عيد الفطر المبارك ونحن يفصلنا عن عيد الفطر المبارك أيام قلائل، حيث أن الغريبة من حلويات العيد التي لديها مذاق شهي وناعم كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي يتم إتباعها من أجل أن يتم تحضير الغريبة الناعمة.

مكونات الغريبة الناعمة

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس ونصف من السكر الناعم. كأسان من السمن البلدي الفلاحي. مكسرات للتزيين. بياض بيضتان. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة للعيد

تعتبر الغريبة الناعمة من إحدى أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في العيد ويتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة للعيد