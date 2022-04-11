لا يفوتك.. فوائد الخشاف ودليلك الكامل لعمل ألذ كوب خشاف سوري بالحليب وقمر الدين لن تنسيه أبداً

يعتبر الخشاف من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها خلال شهر رمضان المبارك بالتحديد، لكن هناك فئة من الناس ما زالت لا تتناوله بعد، لكننا سنقوم بتسليط الضوء على فوائد الخشاف بشكل مفصل داخل هذا المقال، مما يساهم في جعل هذه الفئة تتناول الخشاف، وهذا هو المطلوب.

فوائد الخشاف

الخشاف لديه الكثير من الفوائد التي يقدمها لصحة الجسم بشكل عام، وإليكم أهم الفوائد الصحية للخشاف بهذا الشكل الآتي:

إن الخشاف يعطي للخشاف كم هائل من المعادن التي يحتاجها على مدار اليوم، مثل: الحديد والصوديوم والمغنيسيوم.

كما يحتوي الخشاف على كم هائل من الألياف الغذائية، فهذا الأمر يساعد في علاج أي اضطرابات متواجدة في الجهاز الهضمي.

وعلى الجانب الآخر نجد أن الخشاف لديه نسب كبيرة من البيتاكاروتنيات والتي تساعد في تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، فكل من هذه الفوائد تجعل من أمر تناول الخشاف هام بشكل كبير وبالتحديد بعد فترة الصيام.

طريقة إعداد الخشاف

المكونات

نصف كوب من التمر المقطع.

كوب من القمر الدين السائل.

نصف كوب من المشمش الجاف.

ونصف كوب من البرقوق المجفف.

نصف كوب من الزبيب.

كوب من الماء البارد.

3 أكواب من الماء المغلي.

مكسرات على حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بنقع المكونات جيدًا في الماء لمدة دقائق بسيطة، وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل إناء عميق.

ثم نقوم بإضافة الماء المغلي إلى الفواكه المجففة، وبعد أن تغمر المياه الفواكه المجففة، فنا تأتي خطوة ترك المكونات جانبًا حتى تبرد بعض الشيء.

ومن بعدها نقوم بوضع الماء البارد، ومن ثم نقوم بإضافة كوب القمر الدين السائل، ثم نقوم بعملية التقليب باستمرار.

ثم نقوم بوضع المسكرات، وبذلك يكون الخشاف جاهزًا، من الأفضل أن يقدم باردًا في أكواب صغيرة.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من التفاصيل التي تدور حول أهم فوائد الخشاف، فبعد عرضنا لهذا المقال أصبح من المطلوب تناول الخشاف خلال فترة الصيام وبعد شهر رمضان أيضًا، وذلك بسبب فوائده المهولة التي يقدمها لصحة الجسم، كما سردنا أيضًا الطريقة الصحيحة لتحضيره بالمنزل.