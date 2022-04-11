ماسك الجيلاتين للتبيض وشد البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والنشا للبشرة، يساهم ماسك الجيلاتين والنشا في تفتيح بشرة الجلد وتنعيمها وجعلها أكثر رطوبة، هذا فضلاً عن دوره في تغذية الجلد من العمق، وشد التجاعيد حول العينين والفم من خلال قدرته في تحفيز الجلد على إنتاج الكولاجين، كما أنه يساهم في التخلص تماماً من كافة البثور والحبوب الداكنة التي تعيق من إطلاله البشرة الجذابة والنضرة، وذلك من خلال دور النشا في امتصاص الدهون الزائدة من تحت الجلد، والجيلاتين التي يعمل على ترطيب البشرة وتهدئة الجلد من آثار الاحمرار والحروق الذي يتعرض له خلال النهار بسبب أشعة الشمس، وفيما يلي سوف نقدم لكم تقرير مفصل حول أهمية ماسك الجيلاتين والنشا للبشرة وكيفية تحضيره.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين والنشا للبشرة

يمكن تحضير ماسك الجيلاتين والنشا على البشرة لإعادة نضارتها وتعزيز إشراقتها، وذلك لأن هذا الماسك يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والزنك والحديد، وكل هذه العناصر تلعب دوراً هاماً في تحديد خلايا البشرة وإزالة الرؤوس السوداء عنها، ويمكن تحضيره من خلال خطوات سريعة وسهلة للغاية يمكن اتباعها وفقاً لما يلي:

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.

مقدار ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

بياض بيضة واحدة.

خطوات عمل الماسك

تحضير بوله صغيرة ويمزج فيها بودرة الجيلاتين مع النشا.

إضافة بياض البيضة إلى البولة، ثم يتم خفق المكونات مع بعضها للحصول على قوام متماسك.

غسل البشرة وتنظيفها بالغسول لإزالة أي شوائب أو أتربة عالقة بين خلاياها، ثم تجفف بمناديل ناعمة.

توزيع الماسك على البشرة بالكامل، ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى أن يجف.

فرك آثار الماسك من على البشرة ثم يتم شطفها بالماء الفاتر والصابون، مع ضرورة تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع.

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة