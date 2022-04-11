طواجن رمضان المفضلة أعملي طاجن البطاطس بالفراخ في الفرن بطعم وريحة ومذاق شهي

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تعد البطاطس من الاكلات المفضلة على مائدة كل بيت مصرى، فهى من الوجبات التي تعد باستمرار بطرق مختلفة يمكن تحضيرها مع الدجاج بالطماطم والبصل ويمكن تحضيرها مقليه مع سندوتشات والاكلات السريعة، حيث انها تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الشهى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج فى الفرن. طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج المكونات ٤حبات من البطاطس.

فرخه مقطعه الى ٨قطع.

٤حبات من الطماطم مقطعة الى شرائح رفيعة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة الى شرائح رفيعة.

معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من البهارات.

نصف معلقة صغيرة من البابريكا.

كوب من الماء.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي. الطريقة نقوم بتقشير البطاطس وتنظيفها وغسلها بالماء جيدا.

تقطع البطاطس الى مكعبات متوسطة.

نحضر الطاجن وندهنه بقليل من الزبدة.

نضع طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من شرائح الطماطم.

نضيف مكعبات البطاطس ونوزعها بشكل جيد فى الطاجن ثم نضع قطع الدجاج على البطاطس.

نضع طبقة اخرى من شرائح البصل ثم طبقة من شرائح الطماطم على الوجه.

فى وعاء عميق نضع كوب الماء مع معلقة معجون الطماطم.

نضف معهم الملح والفلفل الاسود والبهارات والبابريكا ونخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس تماما.

نسكب خليط الطماطم مع التوابل فى طاجن البطاطس.

نضع الزيت على الوجه ونقوم بتغطية الطاجن بورق الفويل.

ندخل الطاجن فى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠لمدة لا تقل عن ساعتين.

نرفع غطاء الفويل من على الطاجن ونتركه حتى يحمر وجه.

نخرج الطاجن من الفرن ويقدم كما هو مع الارز بالشعريه و المقبلات المفضلة لديكم. طريقة عمل الارز بالشعرية المكونات ٢كوب من الارز المغسول والمصفى.

كوب من الشعرية.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

معلقة كبيرة من الزبدة.

ماء مغلى حسب الحاجة.

معلقة صغيرة من الملح. الطريقة فى قدر عميق على نار متوسطة نضع الزبدة والزيت مع الشعريه ونقوم بتقليبه جيدا.

عند الحصول على اللون الذهبى نضيف اليها الارز والملح ونقلب جيدا.

نضف اليهم الماء المغلى ونقوم بتغطية الارز حتى يتشرب من الماء تماما.

نقلب الارز ونقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.

يفرغ الأرز فى وعاء التقديم ويقدم مع طاجن البطاطس بالدجاج. عمر شويل - جدة طواجن رمضان المفضلة أعملي طاجن البطاطس بالفراخ في الفرن بطعم وريحة ومذاق شهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طواجن رمضان المفضلة أعملي طاجن البطاطس بالفراخ في الفرن بطعم وريحة ومذاق شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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