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الكركديه هو من أفضل النباتات العشبية التي يمكن استخدامها في العلاجات المتنوعة حيث يكون للكركديه العديد من الفوائد الصحية التي يستفيد منها الجسم بشكل كبير، كما يمكن استخدام الكركديه كعشب مفيد جدا التي يكون له أي آثار جانبية لأي شئ ويتميز الكركديه بلونه الاحمر الجميل حيث يستخرج من زهرة الكركديه. فوائد الكركديه يتناول الكركدية مرضي السكر حيث يعمل علي تقليل من كمية الجلوكوز التي يمتصها الجسم وذلك لجميع الأشخاص سواء مرضي السكر او الاشخاص العاديين فهو حماية أكثر لمرضي السكر.

كما أيضا يعمل الكركديه على تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم وبالأخص في الأمعاء عند تناول وجبات تحتوي على النشويات المتنوعة.

تناول كوب من الكركديه فإنه يعمل على حماية السيدات الحوامل من التعرض بالاصابة بمرض السكر وخاصة في خلال فترة الحمل.

يحمي تناول الكركديه من تعرض السيدات الى سرطان الثدي لأنه يعمل على القضاء بشكل نهائي علي الخلايا السرطانية في الجسم، كما أيضا عند الإصابة بسرطان الثدي يساعد الكركديه على التقليل من علاج الكيماوي التي تتعرض له السيدة المريضة.

يعتبر الكركديه هو معالج قوي لارتفاع ضغط الدم حيث يعمل على خفض ضغط الدم بشكل تدريجي لاحتوائه على صبغة الأنثوسيانين التي تكون مسربة عن خفض ضغط الدم.

كما أيضا يعتبر الكركديه هو معالج قوي لنزلات البرد لاحتوائه علي بعض العناصر الطبيعية ومنها حمض الأسكوربيك والماليك والستريك والهيدروكسيسيتريك والتي تكون مفيدة في علاج الالتهابات وعلاج السعال والأنفلونزا. يعمل الكركديه كواقي قوي للتعرض للإصابة بسرطان الجلد لأنه يمنع من نمو الخلايا السرطانية في الجسم وذلك لأنه يحتوي علي بعض المواد ومنها مادة البوليفينول.

كما يعزز تناول الكركدية صحة القلب وحماية الجسم من التعرض للإصابة بأمراض القلب المختلفة.

يساعد الكركديه في حماية البشرة من التعرض لبعض المشكلات ومن أهمها علاج الالتهابات لأنه يعمل ممطر قوي للبشرة كما يعمل على إزالة الطبقة الجلد الميت بشكل فعال.

يساهم استخدام الكركديه في علاج الجلد من التعرض للإصابة ببعض المشكلات منها ظهور حب الشباب والخطوط الرفيعة والندوب التي تؤثر على مظهر الجلد والبشرة. عمر شويل - جدة لن تصدقي ما يفعله تناول كوب من الكركديه لصحتك وجسمك يصنع المعجزات - ثقفني

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