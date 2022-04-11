نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السمبوسة المقلية بطريقة صحية وبدون ما تمتص نقطة زيت وبطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

نجد أن العديد من الأشخاص يكونو حريصين على تناول الوجبات الصحية المميزة جدا وخاصة على مائدة رمضان لأن كل المأكولات هي التي تعوض مايفقده الجسم أثناء الصيام، ويبحثون عن تلك الوجبات المفيدة ومنها هي تناول السمبوسة بشكل صحي بدون زيت لأنها تكون خفيفة جدا ومصدر البروتين عند حشوها باللحم او الدجاج ويكون لها مذاق جميل. طريقة قلي السمبوسة بدون زيت المقادير ربع كوب مِن اللبن البودر اللازم لعمل عجينة السمبوسة.

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوبين كبيرين من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من البازلاء المسلوق اللازم الحشو.

كوب واحد من الجزر المسلوق.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

حبة واحدة من البصل مفروم.

رشة صغيرة من الزنجبيل البودر.

رشة صغيرة من الكركم.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

رشة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة واحدة من البيض. طريقة التحضير نقوم بتحضير عجينة السمبوسة نحضر إناء عميق ونضع به كوبين كبيرين من الماء الدافئ ثم نضيف اليه كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض ونضع عليهم ملعقة كبيرة من السكر ونضيف ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيدا.

نخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة 15 دقيقة حتي يتم تخميرها.

نأتي بالعجينة ونضيف عليها الزيت النباتي والحليب البودر ونقلبهم مع بعض ونتركها أيضا حتى تختمر.

نقوم بتحضير حشو السمبوسة نضع إناء على النار ونضع به مقدار من الزيت ونتركه حتى يتم تسخينه ونضع بها البصل المفروم ونشوحها لوقت معين ثم نضيف إليها البازلاء والحزر ونتركها حتي يتم نضجها وإضافة اللحم المفروم إليها وتقليب كل المكونات مع بعض.

عندما نلاحظ تغير لون اللحم المفروم والمكونات بها نضع البهارات المشكلة الملح والفلفل والكمون المطحون ونقلب اللحم المفروم.

نأتي بورق السمبوسة في حشوها علي هيئة مثلثات ووضع الحشو بها وندهن كمية السمبوسة بحبة واحدة من البيض وندخلها الفرن حتي يحمر وجهها. عمر شويل - جدة أعملي السمبوسة المقلية بطريقة صحية وبدون ما تمتص نقطة زيت وبطعم شهي ولذيذ - ثقفني

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