نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أصنعي عجينة القطايف في البيت بطريقة ناجحة وبكل أسرارها زي المحلات في المقال التالي

تعد القطايف من الحلويات اللذيذة التى تقدم فى شهر رمضان المبارك مع الكنافة والجلاش والحلويات الشرقية الشهية، فهى تحضر بأكثر من حشوة مختلفة منها المكسرات او النوتيلا او المهلبيه، فهى لا تحتاج الى وقت طويل فى تحضيرها لذلك تقوم دائما ربات البيوت بتحضيرها فى المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف فى المنزل باقل التكاليف وبطريقه سهله وبسيطة. طريقة عمل عجينة القطايف المكونات ٢ كوب من الدقيق الابيض.

ذرة من الملح.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت غزير للقلى.

مكسرات مجروشة للحشو.

فسدق مجروش للتزين. الطريقة فى وعاء عميق نضع الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح ونخلط المكونات جيدا مع بعضها.

نقوم باختبار الخميرة فى نصف كوب من الماء الدافئ ونتركها لمدة ٥دقائق.

نضيف الخميرة الى الدقيق ثم نقوم باضافة الماء تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة سائله.

تترك العجينة لمدة ٣٠ دقيقه حتى تخمر.

ثم نحضر صاج ويدهن بقليل من الزيت.

نضع الصاج على نار هادئة ثم نقوم بوضع كمية من العجينة فى كيس الحلويات.

نقوم بوضع القليل من العجين على الصاج الساخن على شكل دوائر.

نرفع القطايف من على الصاج بعد ٣ دقائق تقريبا على منشفة قطنية.

تترك عجينة القطايف حتى تبرد تماما ثم نقوم بتحضير حشوة القطايف.

نقوم بحشو القطايف بالمكسرات المجروشة ونغلقها جيدا حتى لا تتفتح فى الزيت.

يسخن الزيت جيدا ثم نضع القطايف فى الزيت وتقلب على الوجهين حتى نحصل على اللون الذهبى.

نرفع القطايف من الزيت الى القطر وتقلب جيدا ثم ترفع على مصفاة حتى نتخلص من الزوائد.

ترص القطايف فى وعاء التقديم وتزين بالفسدق المجروش.

يمكن تقديم القطايف بحشوة النوتيلا او الكريم شانتيه بدلا من المكسرات. طريقة عمل الكريم شانتيه المكونات باكو من مسحوق بودرة الكريم شانتية.

ربع كوب من الحليب المثلج. الطريقة فى وعاء عميق نضع الحليب مع بودرة الكريم شانتيه.

نقوم بخفق الكريم شانتيه بواسطة المضرب الكهربائى لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق متصلة حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضع الكريم شانتيه فى الثلاجه حتى نقوم باستخدامه فى حشوة القطايف. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أصنعي عجينة القطايف في البيت بطريقة ناجحة وبكل أسرارها زي المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمقادير المظبوطة أصنعي عجينة القطايف في البيت بطريقة ناجحة وبكل أسرارها زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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