نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير نقطة زيت طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بطريقة صحية و بطعم مقرمش ولذيذ ومثل الحلواني وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الحلويات الرمضانية والتي اشتهر الشهر الكريم منذ القدم بها بااننا نفضلها هي بلح الشام ، كما اشتهرت الدول العربية جميعها وخصيصا مصر بعمل بلح الشام بااشكاله المختلفة وهو يعتبر مثل الاصابع المموجة والتي نقوم بتحميرها بالزيت وسقيها بالقطر ، كما انها من الوجبات الحلوة التي تعطينا الاحساس بالشبع وتشتهر بطعمها المميز واللذيذ وهنا سوف نقدم طريقة لعمل بلح الشام بدون بيض وبدون زيت او بالفرن

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بالفرن

مكونات بلح الشام :

كوبان من الدقيق

كوب ماء

ملعقة نشا

ملح

ربع كوب زيت

ملعقة هيل مطحون

ربع ملعقة زعفران

قطر للتحلية

طريقة اعداد بلح :

قومي بنخل المكونات الجافة التي تتمثل في الدقيق والنشا والهيل والملح ، ثم قومي بوضع الماء في اناء على النار حتى يغلي مع اصافة الزيت والزعفران له ، ثم قومي بااضافة المكونات الجافة الدقيق على الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ، ثم قومي بعجن العجينة جيدا عن طريق العجان حتى يخفق جيدا ومن ثم قومي بسكب العجين في كيس الحلويات مع اضافة قمع التشكيل الخاص ببلح الشام، ثم قومي بااضافة ورق الزبدة او ورق الخبز في صينية الخبز ومن ثم قومي بتشكيل عجينة بلح الشام ، ثم قومي بالاحتفاظ بها في المبرد مدة ثلاثين دقيقة ، ثم ادخليها الفرن حتى تحصلي على لون ذهبي ثم قومي بتحليتها بالقطر

طريقة اخرى لعمل بلح الشام

مكونات :

كوب دقيق

فانيليا

رشة ملح

كوب من الماء

كوب زيت

ثلاث بيضات

ملعقة نشا

طريقة التحضير :

قومي بوضع وعاء به كوب الماء على النار ثم قومي بااضافة الزيت للماء واتركيه حتى يغلي ، ثم قومي بوضع الدقيق والنشا والفانيليا على الماء المغلي مع التحريك السريع لتحصلي على عجينة طرية ناعمه ، اتركيها لتبرد قليلا ثم اضيفي البيض وقومي بعجنها جيدا حتى تحصلي على القوام المطلوب ، ثم ضعي الخليط في كيس حلواني وشكلي العجين على شكل بلح الشام مع قليه في زيت غزير بارد ومن ثم ضعي الزيت على النار لتتحمر البلح الشام من جميع الجوانب ثم اسقيه بالقطر الثقيل البارد مباشرة .