صبغ الشعر باللون البني جميع درجاته في البيت.. مش هتحتاجي تروحي كوافير تاني

طريقة صبغ الشعر باللون البنى، تبحث السيدات بشكل دائم عن أحدث أساليب وصيحات الموضة والظهور بإطلاله مميزة ولافتة ومنها موضة صبغات الشعر وتغير لونه خاصة مع اقتراب الأعياد أو التحضير لمناسبة قريبة، ويعد صبغ الشعر باللون البنى من الألوان التي لا تغيب عن الموضة أبدا وتظل مميزة وجذابة وتعطى إطلالة ساحرة مهما كان لون بشرتك، ولاختيار درجة البنى المناسبة يجب أن تعرفي أولا أقرب درجة تتناسب مع بشرتك وتليق عليها حيث ينقسم اللون البنى إلى عدة تدرجات مختلفة سنتعرف فى الأتي على طريقة تطبيق كلا منها على شعرك فى منزلك بكل سهولة.

طريقة صبغ الشعر بتدرجات البنى المختلفة في البيت

لون بنى فاتح

من أجل الحصول على درجة الشعر البنى الفاتح ستحتاجين فى هذه الخطوة إلى مزج عبوة من الصبغة اللون الأشقر الفاتح مع عبوة صبغة اللون البنى الفاتح مع استخدام أكسجين %40، قومى بمزج المكونات مع بعضها ثم طبقيها على الشعر واتركيها بحسب المدة المدونة على عبوة الصبغة ثم اشطفيه بالماء جيدا.

صبغ الشعر لون بني عسلي

امزجي عبوة من صبغة الشعر الكستنائى المتوسط مع عبوة صبغة بنى غامق مع استخدام أكسجين %30 ثم طبقيها على شعرك واتركيها لمدة حوالى نصف ساعة ثم اشطفي شعرك بالماء جيدا.

صبغ الشعر لون بني غامق

يمكنك اختيار درجة البنى الغامق من أي نوع صبغة تفضيليها ومزجه مع أكسجين 30% وطبقيه على شعرك ثم اغسليه بالماء جيدا.

خطوات تطبيق الصبغة على الشعر