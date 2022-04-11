نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابون لتبييض الجسم في المنزل وبأسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني العديد من السيدات من مشكلة اسمرار أماكن معينة بالجسم، وهي مشكلة مزعجة جدا ودائما تبحث معظم السيدات عن حلول لها، ولأن المكونات الطبيعية دائما أفضل من مستحضرات التجميل الصناعية، فاليوم سنقدم لكم طرق سهلة جدا لعمل صابون تفتيح الجسم في المنزل، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

صابون الكركم لتفتيح الجسم

تعد صابونة الكركم من أفضل المنتجات التي تعمل على إزالة تصبغات الجسم وتفتيح لونه، بجانب أنها مقشر طبيعي للجسم، حيث أن الكركم يحتوي على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة، نحضر أولا صابونة جلسرين، وخمسة ملاعق من مسحوق الكركم، ملعقة من أي زيت عطري، وملعقة من زيت الزيتون، ونقوم بتقطيع صابون الجلسرين، ونذوبها على النار ثم نضيف الكركم وباقي المكونات، وبعد ذلك نضع الصابون السائل في قالب من السليكون، ويترك ليبرد يوم كامل في الهواء، ثم بعد ذلك استخدميه بشكل يومي.

صابون زيت الزيتون لتفتيح الجسم

من المعروف أن زيت الزيتون له خصائص مبيضة للجسم، وخاصة إذا تم مزجه مع مواد أخرى طبيعية فإنه يعطي نتائج أفضل، نقوم بإذابة صابون من الجلسرين، ونضيف لها أربع ملاعق من زيت الزيتون، وملعقتين من الشوفان المطحون، ملعقة من أحد الزيوت العطرية، ملعقتان من ماء الورد، ملعقتان من النشا، ونخلط جميع المكونات معا، ثم نضعها على النار، ثم نضع المزيج في قالب من السليكون، ويترك حتى يبرد ويستخدم بعد 12 ساعة على الأقل.

صابون البقدونس لتفتيح الجسم

يعمل صابون البقدونس على تبييض وتنعيم الجسم، بجانب أنه يساعد في شد الترهلات، فقط نحضر ملعقتين من نشا الذرة، حزمة من البقدونس الطازج، وملعقتان من الحليب، ربع كوب من ماء الورد، ملعقة من العسل، نخلط جميع المكونات معا في الخلاط الكهربي، حتى تمتزج جيدا، ثم بعد ذلك نذوب صابون من الغار الطبيعي، ثم نضيف لها هذا المزيج السابق تحضيره، ونضعهم على النار لمدة ثلاث دقائق، ثم نضع الخليط في قالب من السليكون، ويترك لمدة 12 ساعة، وبذلك يصبح جاهز للاستخدام اليومي، استخدميه يوميا مع الاستحمام، ستلاحظين الفرق من أول مرة.