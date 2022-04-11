طريقة عمل روستو اللحم في البيت بأسهل طريقة لبتلو

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طريقة عمل روستو اللحم عرق الروستو أو كما يطلق عليه ( اللحم البارد ) هو من أشهر الأطباق التي يتم عملها وتقديمها في المناسبات والعزائم خاصة في شهر رمضان المبارك وهو من أشهر الأصناف في المطبخ الأمريكى, وفى هذا المقال سوف نقدم لكى الطريقة البسيطة لعمل عرق الروستو وعمل روستو من اللحم البتلو بدلا من شراء عرق الروستو بطريقة شهية لتزينى مائدتك. طريقة عمل روستو اللحم أو عرق اللحم الروستو البارد

المقادير: عرق لحم بتلو أو كندوز.

8 فصوص ثوم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

خرشوف وجزر مسلوق.

بسلة سوتيه. الطريقة: ينزع الشغت من اللحم, ثم يخرم بطرف السكين على مسافات متباعدة, ويوضع في كل خرم فص من الثوم وقليل من الملح والفلفل والبهار. يلف جيدا بواسطة دوبارة حتى يتماسك اللحم مع الثوم, ويشوح في السمن حتى يحمر, ثم يضاف إليه الماء تدريجيا حتى يتم النضج. يرفع من الإناء وتنزع الدوبارة ويترك حتى يبرد, ثم يقطع حلقات رفيعة ويرص في السرفيس. تسخن الصلصة المتخلفة وتغرف في قارب الصلصة وقت التقديم. يجمل بوحدات من الخرشوف المسلوق المحشو بالبسلة السوتيه ووحدات من الجزر المسلوق كبير الحجم بعد تقطيعه دوائر مع تقوير ما بداخلها ثم تحشى بالبسلة السوتيه, وترص وحدات الجزر مع وحدات الخرشوف المحشوة حول عرق اللحم. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في 10 دقائق في البيت حلويات رمضان طريقة عمل روستو من اللحم البتلو المقادير: 1 كيلو لحم أحمر بتلو.

4 ملاعق كبيرة سمن.

1/2 كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

1 كوب عصير طماطم.

1/2 كيلو طماطم صغيرة مقطعة.

1/2 كيلو بصل قاورمة.

6 فصوص من الثوم.

ملح وفلفل وجوزة الطيب. الطريقة: تغرز اللحم بفصوص الثوم واللحم والفلفل ومبشور جوزة الطيب. تسيح السمن ويحمر البصل واللحم حتى يحمر لونه من جميع الجهات مع إضافة قليل من عصير الطماطم على اللحم حتى يتم تسبيكها. يضاف الماء تدريجيا حتى يقرب اللحم من النضج ( يستغرق نضج اللحم من ساعة ونصف إلى ساعتين ) تسلق البطاطس وتقشر ثم تحمر في السمن وتضاف إلى اللحم قرب نضجه. عند تمام النضج تغرف في طبق التقديم ويرص حولها البطاطس والبصل والطماطم ويرش على الوجه قليل من البقدونس المفروم. يمكن تقديم هذا الطبق بتقطيع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم وتحميرها مع البصل وتتبل بالملح والفلفل. عمر شويل - جدة طريقة عمل روستو اللحم في البيت بأسهل طريقة لبتلو - ثقفني

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