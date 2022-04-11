هل الزبادي منتهي الصلاحيه مضر وماذا يحدث لجسمك إذا تناولته

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عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من الأمهات هل الزبادي منتهي الصلاحية مضر أم لا، ومتابعة تاريخ صلاحيته لوقاية الأطفال وأفراد العائلة من تناول الأطعمة المنتهية الصلاحية، وسوف نقوم في هذا المقال بمعرفة إن كان الزبادي منتهي الصلاحية مضر أم هناك استثناءات للزبادي، وهل من الممكن استخدامه في أغراض مختلفة.

هل الزبادي منتهي الصلاحية مضر

تم اكتشاف أن الزبادي ليس مضر بعد انتهاء صلاحيته. حيث أنه يمكن استخدامه في المطبخ ويمكن تناوله طالما لم يتغير لونه أو قوامه، وفي بعض الاستخدامات الطبية على النحو الآتي :

استخدام الزبادي كبديل لكريمة القهوة

يستخدم الزبادي التي انتهت صلاحيته كبديل رائع لكريمة القهوة، حيث يمكن خلطه مع القهوة الساخنة. حتى يتم الحصول على قهوة لذيذة الطعم، واقتصادية.

استخدام الزبادي في إعداد المعجنات

يتم استخدام الزبادي التي انتهت صلاحيته في صناعة الكثير من المعجنات والكيك. وستندهشين بالطعم الرائع الذي سيستمتع به أفراد العائلة بالكامل.

استخدام الزبادي كبديل لكريمة الخفق

كريمة الخفق باهظة الثمن ولكنها لذيذة ويفضلها الكثير من الأشخاص، وبالأخص الأمهات. حيث تقوم بإضافتها للحلويات وتعطي نكهة مميزة للحلويات، ويمكن استخدام الزبادي في صنع كريمة الخفق، وتوفير الكثير من المال.

استخدام الزبادي لتتبيل المشويات

يستخدم الزبادي في تتبيل الكثير من المشويات، حيث تعطيها الطعم اللذيذ. كما تساعد على تسوية الطعام بشكل كبير، وذلك بإضافته مع التتبيلة وتمتعي بالمشويات الشهية.

استخدام الزبادي في صناعة الآيس كريم

باستخدام الزبادي الذي انتهت صلاحيته يمكنك صنع لأفراد أسرتك أشهى آيس كريم بسرعة كبيرة. وبمنتهى السهولة، وبدون مجهود، والأطفال خاصة سوف يعشقون هذا الآيس كريم.

استخدام الزبادي لترطيب البشرة

يستخدم الزبادي كماسك لنضارة وترطيب البشرة، كما يقلل من ظهور التجاعيد، وذلك عن طريق وضع القليل منه على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطف الوجه بالماء جيداً، وللحصول على نتيجة أفضل يمكن إضافة القليل من العسل أو ماء الورد.

في الختام نكون قد انتهينا من معرفة هل الزبادي منتهي الصلاحية مضر، وعلمنا أنه يمكن استخدام الزبادي في العديد من الأشياء في المطبخ، كما يمكن استخدامه في صناعة الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة.