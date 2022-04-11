طريقة عمل الدجاج بالبراميزان بخطوات بسيطة في المنزل

يعتبر الدجاج بالبراميزان ، من أكثر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي وأساسها الجبنة والمكرونة والخضروات، والطعام له أشكال وألوان وكل مطبخ عالمي لديه نكهاته الخاصة وتوابله التي تعطيه مذاقاً مختلفاً، وتعتبر هذه الأكلة طبق شهي يعبر عن ثقافة وحضارة بلده، فأفضل طريقة في رأيي لتكتشف البلدان وتتعرف علي شعوب هي أن تقترب من طعامهم وخصوصاً وجباتهم الشعبية، فهي أكلة شهية ولذيذة ومميزة عن باقي الوجبات، حضريها لأطفالك علي وجبة الغداء أو العشاء، فهي أكلة صحية ومفيدة جداً للجسم لاحتوائها علي عناصر غذائية عديدة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الدجاج بالبراميزان في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الدجاج بالبراميزان

تعرفي من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالتالي:-

2 حبة من الطماطم مبشورة.

حبة من البصل مفرومة.

فص ثوم مفروم.

معلقة كبيرة من صلصلة الطماطم.

ربع كوب من ورق الريحان مفروم.

مكعب من مرقة الدجاج.

ربع كوب جينة بارميزان مبشورة.

زيت زيتون.

ربع كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملح وفلفل أسود للتتبيل.

مكرونة مسلوقة.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي أبسط الخطوات لتحضير الدجاج بالبراميزان في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-

قومي بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود ثم شوحيها في طاسة ساخنة مع قليل من الزيت. ثم انقلي صدور الدجاج إلي الفرن ليكتمل نضجها مع تغطية الوعاء أو القالب بالفويل. بعد ذلك في نفس الطاسة التي شوحنا بها الدجاج قومي بوضع الثوم والبصل المفروم وقلبي حتي يتغير لونهم ويصبح أصفر قليلاً. ثم ضيفي الطماطم المبشور وصلصلة الطماطم مع مكعب مرقة الدجاج وقليل من الماء واتركي المزيج ليتكثف. بعد نضج صوص الطماطم قطعي الريحان وضعيه جزء منه في الصلصلة وجزء مع الجبنة المبشورة. ثم أخرجي الدجاج بعد النضج وضعي علي الوجه الجبنة والريحانة وادخلي الدجاج إلي الفرن حتي تذوب الجبنة. بعد ذلك اسلقي المكرونة وشوحيها مع قليل من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود وقدميها في طبق وفوقها الصوص وقطع الدجاج بالبارميزان وقدميها ساخنة بألف هنا وشفاه.

فوائد اللحوم البيضاء للجسم

من هنا سوف نتعرف علي فوائدها المهمة للجسم وهي كما يلي:-

تمنع اللحوم البيضاء فقدان العظام وتحافظ علي صحة العظام.

تحافظ علي صحة القلب وتقي من جميع أمراض القلب.

تقلل من مشاكل الجلد وتشقق الشفاه لاحتوائها علي فيتامين بي.

هي مصدر مهم للبروتين وتحتوي علي نسبة دهون قليلة.

تقلل الإصابة بمرض السكري وتساعد علي فقدان الوزن الزائد.

طريقة إعداد صوص الدجاج اللذيذ

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير صوص الدجاج وهي كالاتي:-

نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبار من المايونيز، مع علبة من اللبن الزبادي، و معلقة كبيرة من عصير الليمون، في الخلاط الكهربائي. ثم نضيف عليهم فص من الثوم مهروس، و نصف معلقة من الشطة و ملح وفلفل أسود، ونخلط المكونات جميعاً. بعد ذلك نضع الصوص في طبق، ونحتفظ به في الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض

سوف نتعرف علي طريقة سهلة لعمل مكرونة بالصوص الأبيض وهي كما يلي:-

قومي بسلق المكرونة في ماء غزير وملح وزيت، ثم شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم.

ضعي الدجاج أو الجمبري في وعاء أخر ثم ضعي الزبدة مع الدقيق وشوحي الدقيق جيداً باستمرار علي نار هادئة حتي يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتي يصل للسمك المطلوب، أضيفي المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم وقلبي كويس ثم قدميها ساخنة.

بعد تزينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم، يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج علي حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي وهي كالاتي:-