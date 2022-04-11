نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لقمة القاضي بالعجينة الأصلية وبطريقة مدورة ومقرمشة وبأسرار وتكات المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العوامة او لقمة القاضي من الحلويات التي اساس اعدادها يكون في شهر رمضان الكريم ، فطريقة اعدادها سهل للغاية ولا تأخذ كثيرا من الوقت ، كما انها تعتبر وجبة لذيذة بعد الافطار مباشرة او اثناء الافطار، فهي من المقليات التي تقلي بالزيت ومن الحلويات التي تسقى بالقطر او ترش عليها سكر بودرة فكلتا الحالتين تعتبر من الوجبات اللذيذة والمحببه لدينا كاكباراو لدى الصغار، وهنا جئنا اليكم بطريقة سهلة لعمل عجينة لقمة القاضي .

طريقة عمل عجينة لقمة القاضي او العوامة

مكونات عجينة لقمة القاضي :

كوبين من الدقيق

ربع ملعقة من ملح

ملعقة من النشا

ملعقة خميرة فورية ناعمة

فانيلا سائلة

ملعقة سكر

كوب وربع من الماء

زيت ذرة للقلي

مكونات القطر:

كوبان سكر

كوب من الماء

ملعقة عصير ليمون طازج

نصف ملعقة فانيليا سائلة

طريقة تحضير لقمة القاضي :

في وعاء العجن قومي بعجن كلا من المكونات الدقيق والنشا والسكر والخميرة والملح والفانيليا مع اضافة الماء اليهم ، ومن ثم قومي بعجن هذه المكونات مع بعضهن بالبعض حتى تكون العجينة سائلة قليلا ولكن متماسكة ، ومن ثم قومي بترك خليط العجين حتى تختمر في مكان دافئ مدة من نصف ساعة الى ساعة مع تقليب العجين مره او مرتين اثناء التخمير

ثم قومي بتسخين الزيت الغزير بعد وضعه في اناء خاص بالقلي من ثم قومي بتشكيل عجينة لقمة القاضي عن طريق ملعقة صغيرة قومي بوضعها في الزيت ومن ثم قومي بقطع قطعة من العجين بها ثم انزليها في الزيت مرة اخرى بااصابعك ، او باستخدام ملعقة خاصة بتقتطيع لقمة القاضي والعوامة وهي ملعقة كبيرة ذات ثقب كبير واحد كبير تستخدم بغمسها في العجين وبااستخدام ملعقة اخرى قومي بتقطيع العجين وانزاله في الزيت ، بااستخدام ملعقة مصفاة الزيت قومي بتقليب لقمة القاضي في الزيت حتى تتحمر من كل الجهات ، ثم قومي بااخراج لقمة القاضي من الزيت ثم قومي بوضعها في وعاء كبير به قطر بارد مع التقليب وتصفيته بعد ذالك ثم تقدم مباشرة .

طريقة تحضير القطر :

قومي بغلي كلا من الماء والسكر الليمون مع تخفيف اللهب عليه ومن ثم ضيفي الفانيليا ، مع اشتراط ان يكون القطر لا سميك ولا خفيف وان يكون بارد عن الاستخدام