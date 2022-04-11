نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج خلال أيام في المقال التالي

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، اصنعى بنفسك كريم هائل يمنحك بياض الثلج فى غضون أيام قليلة وتمتعي بجمال ونعومة فائقة ليديك وقدميك يجعلك متألقة فى أيام العيد أو إذا كنتي تحضرين لزفافك أو حضور أي مناسبة، وابتعدي عن استخدام مساحيق التجميل الكيميائية من اليوم واستبداليها بمكونات طبيعية يمكنك تحضيرها فى منزلك ولا تكلفك شيئا وتمنحك التفتيح السريع والحصول على نتائج فعالة فى أقصر وقت، فتعرفي فى الأتي على أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار اليدين والرجلين ووجود بقع أو تصبغات فيهما والحفاظ على جمالهم. طريقة عمل كريم لتبييض اليدين والرجلين المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة جل صبار طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات معا فى وعاء حتى تتجانس جيدا وتأخذ قوام الكريم.

وزعي طبقة من الخليط على اليدين والرجلين واتركيه حوالى ربع ساعة.

اشطفي اليدين والرجلين بالماء الفاتر وجففيهما جيدا ثم ضعي أي كريم مرطب لديك. تفتيح اليدين والرجلين بكريم جليسوليد المكونات: ملعقة كريم جليسوليد.

ملعقة نشا ذرة.

ملعقة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير: امزجي المكونات الجافة معا فى وعاء وامزجيهم جيدا ثم أضيفي ماء الورد وزيت اللوز الحلو وقلبي المكونات مع بعضها البعض.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة وطبقي الخليط على منطقة اليدين والرجلين يوميا قبل النوم وستلاحظي نتائج مبهرة مع الاستمرار. وصفة تفتيح اليدين والرجلين بالزبادي والليمون المكونات: ملعقة صغيرة زبادي.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة نشا ذرة. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات فى وعاء وامزجيهم جيدا حتى تتجانس وتحصلي على قوام كريمي.

يفضل قبل استخدام الوصفة عمل تقشير للمنطقة عن طريق خلط زيت الزيتون مع السكر والفرك بهما فى منطقة اليدين والرجلين ثم غسلهما وتطبيق الوصفة بعدها لمدة نصف ساعة ثم غسل المنطقة وتجفيفها.

كرري تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لنتائج أفضل، وسوف تلاحظين تبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج خلال أيام قليلة من الاستخدام فقط جربيها الآن ولاحظي الفرق كريم جونسون والنشا أحضري عبوة من كريم جونسون، ثم أضيفي عليها ملعقة من الحليب البودر، وملعقة من النشا.

اخفقي المكونات سوياً واحتفظي بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

استخدمي هذا الكريم على بشرتك واليدين والرقبة واتركيه لمدة ليله أو لمدة نصف ساعة يومياً.

اغسلي الكريم واستمتعي بالفرق الناتج، بياض نعومة ولمعان.. جربيه الآن. عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين كبياض الثلج خلال أيام - ثقفني

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